Gobierno espera que alias “Chiquito Malo” esté en las Zonas de Ubicación Temporal del Clan del Golfo

Colombia

Una demanda interpuesta ante el Consejo de Estado busca frenar la creación de las zonas de ubicación temporal (ZUT) acordadas entre el Gobierno Nacional y el Clan del Golfo, al cuestionar la existencia de un marco jurídico que respalde este mecanismo dentro de la política de paz del presidente Gustavo Petro.

En entrevista con Caracol Radio Álvaro Jiménez, jefe negociador del Gobierno con esa estructura armada ilegal, explicó que el alto tribunal aún no ha decidido si admite la demanda, presentada por el abogado Mauricio Pava, que sostiene que no existe una ley de sometimiento ni un piso legal suficiente para la instalación de estas zonas.

Jiménez aseguró que, desde la perspectiva del Gobierno y de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, la demanda carece de sustento jurídico.

“Existe una norma legal, la Ley 2272, que contempla las zonas de ubicación temporal, y además hay pronunciamientos de la Corte Constitucional que avalan que grupos armados organizados como el Clan del Golfo puedan ser sujetos de este tipo de espacios”, afirmó.

Extraditables y desarme

Sobre la posibilidad de que en estas zonas ingresen integrantes del Clan del Golfo con órdenes de extradición, como alias ‘Chiquito Malo’, Jiménez indicó que el Gobierno aún espera que el grupo entregue el listado definitivo de quienes ingresarían a las ZUT, previsto para marzo.

Frente al caso puntual de alias ‘Chiquito Malo’, cuyo proceso de extradición fue avalado recientemente por la Corte Suprema de Justicia, dice que no hay confirmación de que vaya a estar en una zona de ubicación temporal, pero que el Gobierno espera su compromiso con el proceso de desmovilización.

Polémica por extorsión del Clan del Golfo en las zonas donde estarán las ZUT

Uno de los puntos más controvertidos del proceso es la persistencia de la extorsión en departamentos como Córdoba. Jiménez aclaró que la suspensión de ese delito no hace parte de los compromisos formales acordados, aunque reconoció que el Clan del Golfo anunció de manera unilateral en septiembre pasado la suspensión de la extorsión en algunos municipios del Chocó y en Mutatá, Antioquia.

“No hay ninguna autorización para extorsionar en ningún lugar del país. La extorsión es un delito que debe ser perseguido de manera implacable por la autoridad”, recalcó.

#AlAire en #6AMW | "No, no estamos entregándole responsabilidades para que cuiden nada, y nadie está autorizando extorsión. La extorsión es un delito que debe ser perseguido por toda la autoridad en todas las instancias y en todo el territorio nacional, y así está dicho", afirma…

Garantías para la población civil

Según explicó el negociador, en las Zonas de Ubicación Temporal habrá presencia de la Fuerza Pública, acompañamiento de la Organización de Estados Americanos (OEA), la Procuraduría General de la Nación y se convocará a la Defensoría del Pueblo.

Además, aseguró que el ingreso de los integrantes del Clan del Golfo a estas zonas se hará bajo condiciones de desarme y con protocolos construidos junto al Ministerio de Defensa.

¿Dónde estarían las zonas de ubicación?

De acuerdo con el jefe negociador, el Gobierno ha planteado la creación de dos zonas de ubicación temporal en el país. Una de ellas estaría en el departamento del Chocó, específicamente en los municipios de Unguía y Belén de Bajirá, mientras que la otra se ubicaría en el sur de Córdoba, en el municipio de Tierralta.

Se trata, dijo, de áreas rurales históricamente afectadas por el conflicto armado y la presencia de economías ilegales, y fueron las zonas que pidió el mismo grupo armado.