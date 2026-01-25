Bogotá

Encuesta CNC: Cepeda lidera intención de voto y se proyecta alta participación en la Gran Consulta

Más del 23% de los encuestados no votaría por ninguno o se mantienen en la opción “no responde”

Iván Cepeda

Iván Cepeda

Paola Poveda

La revista Cambio publicó una nueva encuesta de intención de voto junto al Centro Nacional de Consultoría. Las cifras perfilan a Iván Cepeda como líder de la lista con el 28%, seguido por Abelardo de la Espriella con el 15%, en tercer lugar Sergio Fajardo con el 9%, mientras que Claudia López y Vicky Dávila se ubican al final con el 3% y el 2%, respectivamente.

Más del 23% de los encuestados no votaría por ninguno o se mantienen en la opción “no responde”, lo que convierte a este grupo, según los expertos, en un electorado decisivo para los candidatos.

La encuesta realizada entre el 15 y el 21 de enero de 2026 también indica que, en un escenario de segunda vuelta, el líder continúa siendo el candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, rondando el 30%, tal como ocurre en las otras mediciones publicadas este año.

Frente a las consultas interpartidistas del próximo 8 de marzo. El 39,7 % responden que participarán en la Gran Consulta por Colombia, mientras que el 36,3 % lo hará en la del Pacto Amplio.

A nivel técnico, Cambio encuestó a 2.202 personas en 56 municipios; en comparación con la encuesta de agustino-EcoAnalitica, se consultó a la mitad de las personas; la cifra es de 4.245.

