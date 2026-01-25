Encuesta CNC: Cepeda lidera intención de voto y se proyecta alta participación en la Gran Consulta

La revista Cambio publicó una nueva encuesta de intención de voto junto al Centro Nacional de Consultoría. Las cifras perfilan a Iván Cepeda como líder de la lista con el 28%, seguido por Abelardo de la Espriella con el 15%, en tercer lugar Sergio Fajardo con el 9%, mientras que Claudia López y Vicky Dávila se ubican al final con el 3% y el 2%, respectivamente.

Más del 23% de los encuestados no votaría por ninguno o se mantienen en la opción “no responde”, lo que convierte a este grupo, según los expertos, en un electorado decisivo para los candidatos.

La encuesta realizada entre el 15 y el 21 de enero de 2026 también indica que, en un escenario de segunda vuelta, el líder continúa siendo el candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, rondando el 30%, tal como ocurre en las otras mediciones publicadas este año.

Frente a las consultas interpartidistas del próximo 8 de marzo. El 39,7 % responden que participarán en la Gran Consulta por Colombia, mientras que el 36,3 % lo hará en la del Pacto Amplio.

A nivel técnico, Cambio encuestó a 2.202 personas en 56 municipios; en comparación con la encuesta de agustino-EcoAnalitica, se consultó a la mitad de las personas; la cifra es de 4.245.