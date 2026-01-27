Caso Yuliana Martínez: Capturado Yosman Herazo por feminicidio agravado en Sahagún

Montería

En una operación relámpago, la Policía Nacional logró la captura de Yosman Herazo, señalado como el autor del feminicidio de su pareja, Yuliana Martínez.

El crimen, ocurrido en horas del mediodía del lunes 26 de enero en el barrio San José de Sahagún, Córdoba, generó un profundo rechazo en la comunidad. Herazo habría asesinado a Martínez dentro de su vivienda, tras lo cual emprendió la huida llevándose consigo a la hija menor de ambos, cuya edad oscila entre dos y tres años.

El presunto agresor utilizó un vehículo Chevrolet Sail color negro para escapar, aparentemente con dirección al departamento de Sucre. Sin embargo, gracias a la presión de las patrullas y la colaboración ciudadana, fue interceptado y puesto bajo custodia tras una persecución.

Las autoridades confirmaron el rescate de la pequeña, quien fue encontrada ilesa. La niña quedó bajo la custodia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) para el respectivo restablecimiento de sus derechos.

Yosman Herazo quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación, entidad que lo presentará ante un juez para que responda por los delitos de feminicidio agravado y el secuestro de la menor de edad.

Violencia de género en Sahagún

Este hecho enluta a una familia cordobesa y se enmarca en un preocupante contexto de violencia de género en el municipio. En los últimos meses, Sahagún ha registrado con este tres crímenes contra mujeres.

El primero fue el de Luz Marina Miranda, una adulta mayor de 70 años atacada con un machete en el barrio Simón Bolívar en agosto del 2025. El segundo corresponde a Kelly Natali Ortega Ramos, cuyo cuerpo fue hallado cerca del cementerio Nuestra Señora del Carmen a principios de enero.

La comunidad de Sahagún prepara actos de rechazo contra esta nueva expresión de violencia, mientras las autoridades judiciales proceden con el caso. La captura del presunto responsable y el rescate de la menor marcan un desenlace crucial tras el atroz episodio, que ahora sigue su curso en los estrados judiciales.