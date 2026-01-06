Hallan a mujer sin vida cerca del cementerio de Sahagún: familia pide ayuda para costear funeral

Hallan cuerpo de una mujer a un costado del cementerio de Sahagún, Córdoba.

Montería

Las autoridades confirmaron la identidad de la mujer encontrada sin vida en un lote contiguo al cementerio Nuestra Señora de la Salud, tras completar los procedimientos de medicina legal y las pesquisas preliminares.

La fallecida es Kelly Natali Ortega Ramos, cuyo cuerpo fue localizado en avanzado estado de descomposición. Según los primeros informes, la mujer se encontraba presuntamente en condición de habitante de calle al momento de su muerte.

Las investigaciones continúan abiertas para establecer las causas exactas del deceso y determinar si existió violencia o si obedeció a causas naturales derivadas de su situación de vulnerabilidad.

La tragedia envuelve a una familia del sector de Galillo Largo, en el barrio Nueva Esperanza, que enfrenta un doble duelo: la pérdida de un ser querido y la imposibilidad de financiar una despedida digna.

Familia requiere de apoyo

Kelly Natali deja a varios hijos en situación de orfandad y vulnerabilidad, que ahora dependen del apoyo de su entorno. La falta de recursos para cubrir los gastos fúnebres y los traslados ha llevado a su madre, Nasly del Carmen Ramos Ayala, a realizar un llamado urgente a la solidaridad de los habitantes de Sahagún.

“Acudimos al buen corazón de los sahagunenses. No tenemos cómo costear los gastos que esta situación representa y apelamos a su sensibilidad en este momento de tanto dolor”, declaró la madre de la víctima.

Desde sectores sociales se ha solicitado a la comunidad manejar la información con respeto, evitando prejuicios sobre las condiciones de vida de la mujer, y concentrando la atención en el apoyo humano que requieren sus hijos y su madre.

Se espera que en las próximas horas se establezcan canales oficiales o puntos de contacto para quienes deseen realizar donaciones. La familia, del barrio Nueva Esperanza, busca enfrentar esta pérdida en medio de la precariedad económica, mientras las autoridades prosiguen con las diligencias para esclarecer los hechos que rodearon el fallecimiento de Kelly Natali Ortega Ramos.

El caso ha puesto en evidencia las vulnerabilidades sociales que enfrentan personas en situación de calle, así como los desafíos económicos que sus familias deben superar incluso en momentos de duelo.

La comunidad aguarda más detalles sobre las investigaciones y los mecanismos de ayuda, en un contexto donde la solidaridad se presenta como el único recurso inmediato para aliviar el dolor de quienes quedaron atrás.