Maestros levantaron paro tras llegar a acuerdos con la Gobernación de Córdoba

Montería

Tras cumplirse 24 horas de paro en 27 de los 30 municipios de Córdoba, la Asociación de Maestros del departamento anunció que llegó a acuerdos con la Gobernación de Córdoba para levantar el cese de actividades y retomar la jornada académica con normalidad el martes, 27 de enero.

Entre los acuerdos, se indicó que la administración departamental tendría como plazo el 28 de febrero para atender la solicitud de dotación laboral por parte del magisterio.

“Durante el espacio de concertación, el equipo de la Secretaría de Educación escuchó las inquietudes del gremio, especialmente lo relacionado con la dotación docente. La Gobernación de Córdoba explicó las razones administrativas y legales que impidieron la entrega en diciembre de 2025, aclarando que el contrato tuvo que ser suspendido, por motivos alegados por el proveedor, y que se reanudará el próximo 13 de febrero, con fecha límite de entrega de la dotación el 28 de febrero del presente año”, puntualizó la administración departamental.

Mientras, la secretaria de Educación de Córdoba, Ángela Muñoz, puntualizó que “a las directivas de Ademacor se les informó que actualmente se trabaja de manera ardua en toda la logística requerida para que la entrega se realice de forma eficiente, organizada y en el menor tiempo posible, garantizando el cumplimiento de los compromisos adquiridos con los docentes beneficiarios”.

Este primer paro del año mantuvo por fuera de las aulas de clases a más de 170.000 estudiantes del departamento de Córdoba.