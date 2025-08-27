A prisión presunto asesino de adulta mayor en Sahagún, Córdoba

Un juez de control de garantías ordenó medida de aseguramiento intramural contra Douglas José Loaiza Acosta, ciudadano extranjero señalado de haber asesinado a Luz Marina Miranda Macea, una mujer de 78 años, en un hecho que ha conmocionado al municipio de Sahagún, Córdoba.

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, el procesado habría ingresado por la fuerza a la vivienda de la víctima, ubicada en el barrio Simón Bolívar, durante la madrugada del 23 de agosto. Según el ente acusador, Loaiza Acosta utilizó una falsa versión sobre la muerte del nieto de la mujer para lograr su atención, y posteriormente la habría agredido de manera brutal con un arma cortopunzante.

La adulta mayor fue trasladada inicialmente al Hospital San Juan de Sahagún y, debido a la gravedad de sus heridas, remitida al Hospital San Jerónimo de Montería. Sufría trauma craneoencefálico severo, fracturas múltiples y trauma toracoabdominal. A pesar de los esfuerzos médicos, falleció durante una intervención quirúrgica.

Gracias a la rápida reacción de la comunidad y de las autoridades, el presunto agresor fue capturado pocas horas después del ataque. En las audiencias preliminares, el procesado negó su responsabilidad.

La Fiscalía le imputó el delito de feminicidio agravado, con base en el material probatorio recolectado. El proceso continuará mientras el acusado permanece privado de la libertad, a la espera del juicio correspondiente.

Este crimen ha generado un profundo rechazo social en Córdoba, donde organizaciones defensoras de derechos humanos han exigido justicia y mayor protección para las personas mayores en condición de vulnerabilidad.