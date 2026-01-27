Pueblo Nuevo inicia proyecto de saneamiento con inversión de $1.799 millones en tres estaciones

El gerente de Aguas de Córdoba, Maruen Jabib Janna, anunció el inicio de proyecto clave de saneamiento para Pueblo Nuevo.

Montería

Con motivo de los 69 años de vida administrativa del municipio de Pueblo Nuevo, se anunció la firma de los convenios que darán inicio al proyecto de Mejoramiento y Rehabilitación de las Estaciones de Rebombeo de Aguas Residuales Lara Bonilla, Juan XXIII y Matadero.

Estas obras, consideradas estratégicas para el saneamiento básico, avanzan así hacia su fase de ejecución tras el proceso de contratación liderado por la Alcaldía.

El objetivo central del proyecto es mejorar la capacidad de impulsión de aguas residuales en la zona urbana del municipio. Esto permitirá optimizar el sistema de alcantarillado y fortalecer la eficiencia en la evacuación de los desechos líquidos a través de las tres estaciones mencionadas.

La iniciativa representa un paso fundamental para materializar una infraestructura prioritaria, según destacaron los responsables.

Impacto positivo para la comunidad

Se estima que la intervención beneficiará de manera directa a aproximadamente 8.000 habitantes. Entre los impactos positivos esperados se encuentran la reducción de riesgos de inundaciones, la mitigación de malos olores y la eliminación de focos de contaminación asociados.

Con ello, se contribuirá al mejoramiento de las condiciones de salud pública y a la elevación de la calidad de vida de la comunidad.

El gerente de Aguas de Córdoba, Maruen Jabib Janna, enfatizó la importancia de este hito: “La suscripción de estos convenios interadministrativos es un paso clave para materializar obras prioritarias para Pueblo Nuevo. Desde Aguas de Córdoba acompañamos técnicamente al municipio para que el mejoramiento de las estaciones de rebombeo Lara Bonilla, Juan XXIII y Matadero avance de manera ordenada y se convierta en una solución efectiva y sostenible para el manejo de las aguas residuales”.

La inversión total comprometida para la materialización de este proyecto asciende a $1.799.026.253. Este valor global incluye tanto la ejecución física de las obras de mejoramiento como los recursos destinados a la interventoría, con el fin de garantizar un seguimiento técnico y administrativo riguroso durante todo el proceso.

La empresa Aguas de Córdoba, en el marco de la celebración del aniversario municipal, reafirmó su compromiso con el fortalecimiento de la infraestructura sanitaria y el desarrollo sostenible en la región.