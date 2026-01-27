Autoridades refuerzan controles a la publicidad política en Cali

Cali

Las autoridades de Cali intensificaron los controles a la publicidad política en el marco de las campañas para las elecciones al Congreso y la Presidencia, con el fin de evitar la contaminación visual y garantizar el cumplimiento de la normatividad.

Jorge Moreno, subsecretario de inspección vigilancia y control de la secretaría de seguridad del distrito explicó que está prohibida la instalación de afiches, murales, pasacalles en puentes, mobiliario urbano y cualquier tipo de publicidad aérea, incluido el uso de drones.

“Aquella publicidad con esas pancartas que pegan en los muros, los puentes, sobre todo en la autopista suroriental, la comuna dos y tres, ya estamos evidenciando ciertas novedades con excesos, con la publicidad exterior visual tanto mayor como menor y seguimos en monitoreo constante porque las sedes políticas, son los lugares donde está permitido, pero hay casas que no son sedes políticas y tienen publicidad menor”, señaló.

Las autoridades recordaron que los partidos solo pueden instalar hasta 30 vallas para Senado y Cámara, y un máximo de ocho para la campaña presidencial, en lugares previamente autorizados.

De no cumplirse la normatividad, la alcaldía iniciará procesos administrativos y se informa a la Comisión Nacional Electoral. Las sanciones son multas calculadas en salarios mínimos, según el área ocupada de manera indebida.