Gobernadora del Valle pide intervención del Gobierno Nacional por conflicto de tierras en Bolívar

Valle del Cauca

La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, hizo un llamado al Gobierno Nacional para que intervenga de manera urgente en el conflicto de tierras que se presenta en el municipio de Bolívar y que mantiene cerrada la vía Panorama a la altura del corregimiento de Ricaurte.

La situación se origina por la disputa de un predio administrado por la Sociedad de Activos Especiales SAE, entregado a 40 familias campesinas, el cual fue ocupado posteriormente por una comunidad indígena del mismo municipio.

La mandataria advirtió que el incumplimiento de las entidades nacionales, como la Agencia Nacional de Tierras y la SAE, está generando tensiones en el Valle del Cauca y pidió una solución de fondo para evitar enfrentamientos y problemas de seguridad.

“Es una disputa entre ellos por un predio y estamos tratando de que el gobierno Nacional venga a solucionar porque los problemas de incumplimiento del gobierno nos están generando problemas aquí en el Valle del Cauca. Es para prevenir cualquier problema de inseguridad, cualquier problema de enfrentamiento entre campesinos, entre indígenas, afrodescendientes, que es lo que se está generando en otros predios” señaló.

Por su parte, los manifestantes informaron que la vía continuará cerrada hasta que se cumplan sus peticiones, entre ellas la reubicación de la comunidad indígena en un predio adecuado, la titulación de las tierras para los campesinos del predio entregado en comodato por la SAE y la presentación de un plan de intervención y arreglo de la vía por parte del Ministerio de Transporte.

Mientras se alcanza una solución de fondo, se acordó habilitar el paso de manera temporal de 6:00 a 7:00 de la mañana, de 1:00 a 2:00 de la tarde y de 5:00 a 6:00 de la tarde.