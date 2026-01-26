Uzbekistán, rival de Colombia en el Mundial 2026, empató con China en amistoso

La Selección de Uzbekistán continúa afinando detalles de cara a su histórica participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026 y este lunes igualó 2-2 frente a China en un partido amistoso internacional disputado bajo un formato poco habitual: tres tiempos de 35 minutos, para un total de 105 minutos de juego.

El conjunto chino se adelantó rápidamente en el marcador con un gol desde el punto penal a los 12 minutos, y amplió la ventaja al 20’, aprovechando errores defensivos del equipo uzbeko. Sin embargo, Uzbekistán reaccionó en el tramo final del encuentro y logró la remontada parcial con anotaciones de Javohir Husanov al minuto 91 y Behruz Karimov al 105’, rescatando el empate en el último suspiro del compromiso.

También le interesa: ¡Definidas sedes, fechas y horas! Prográmese con los partidos de Colombia en el Mundial 2026

Al tratarse de un partido amistoso, la selección de Uzbekistán no contó con varias de sus máximas figuras, entre ellas Abdukodir Khusanov y Eldor Shomurodov, habituales referentes del equipo en competiciones oficiales. El cuerpo técnico optó por darle minutos a jugadores jóvenes y alternativas pensando en la preparación a largo plazo rumbo al Mundial 2026.

Lea también: El Mundial 2026 ya mueve la economía global: turismo y entradas principales actividades

En ese camino, el combinado uzbeko ya tiene confirmados sus próximos compromisos amistosos: enfrentará al FC Urartu de Armenia el 30 de mayo y posteriormente se medirá ante Canadá el 1 de junio, dos pruebas exigentes antes de su debut mundialista, donde será rival de la Selección Colombia.

Más allá del resultado, el amistoso sirvió como banco de pruebas para Uzbekistán, que continúa su preparación con miras al Mundial 2026, torneo en el que será rival directo de la Selección Colombia en la fase de grupos.

¿Cuándo jugarán Colombia y Uzbekistán en el Mundial?

El enfrentamiento entre Colombia y Uzbekistán está programado para el 17 de junio de 2026 y se disputará en el Estadio Azteca de Ciudad de México, uno de los escenarios más emblemáticos del fútbol mundial. El partido hará parte de la fase de grupos del certamen que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá, y que contará por primera vez con 48 selecciones.

Uzbekistán, que disputará su primer Mundial de la historia, ha mostrado un crecimiento sostenido en el fútbol asiático y busca llegar en óptimas condiciones al torneo, donde, además de Colombia, tendrá rivales de alto nivel. Para la ‘Tricolor’, el duelo ante los uzbekos será clave en su camino hacia la clasificación a la siguiente ronda.

Le puede interesar: Álbum Panini Mundial 2026: Dónde comprarlo y valor OFICIAL de láminas en Colombia

El empate ante China deja señales positivas para el equipo centroasiático, que continúa sumando minutos y ajustando su idea de juego con la mira puesta en el mayor reto futbolístico de su historia.