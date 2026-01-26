“Su música me ayudó con la pérdida de mis familiares”: Tomás Serpa tras abrazar a Bad Bunny

En 6AM W habló Tomás Serpa, el joven que se robó las miradas en el concierto de Bad Bunny luego de darle un abrazo y hablar con el cantante puertorriqueño.

“Yo iba a hacer que me llamara. Él recorrió el escenario como dos o tres veces y yo sentí que había notado mi presencia. La tercera vez camina hacia mi dirección, pone la mano y yo extiendo el brazo. Ahí pidió que abrieran camino”, contó Serpa.

En ese encuentro, Serpa le contó al cantante cómo su música le había ayudado a sobrellevar la pérdida de tres familiares cercanos.

“Las pérdidas de familiares fueron en años consecutivos, y el fallecimiento de mi abuelo coincidió con el lanzamiento de uno de sus álbum de cuando salió uno de sus álbumes. Yo le expliqué eso: ese duelo lo sobrepase con su música, yo me salía completamente de lo que estaba pasando. Y más ahora, con su nuevo álbum, habla que hay que aprovechar la vida, que hay que aprovechar el tiempo con los seres queridos o tomar más fotos”, relató.

Aunque no sabía que el encuentro se haría realidad, Serpa confesó que lo imaginó muchas veces.

“Los días y meses anteriores pensaba en la oportunidad y en lo que haría si él me abrazara. Sentí que estaba hablando con el. Cuando vi el micrófono, tomé un respiro profundo y grité con toda mi energía”, agregó.

Serpa también contó la travesía para conseguir las boletas para ingresar al concierto en Medellín.

“La boleta inicialmente valía 750 mil pesos, pero yo no la pude conseguir. Estuve en computadores y celulares y, cuando salieron, no pude comprarla. Luego se la recompré a una amiga en $1.100.000, pero viviendo lo que viví, yo quedé fue debiendo plata”, dijo Serpa.

Finalmente, Tomás contó un poco sobre su vida en Bogotá: estudia en el colegio Nuevo Inglaterra, está próximo a lanzarse como personero y es fiel hincha de Millonarios.

“Me voy a lanzar de personero. Estoy en el modelo de la ONU de mi colegio”, puntualizó