Roberto Martínez, DT de Portugal, elogió a Luis Díaz: “Es uno de los mejores jugadores”

Luis Díaz pasa por el mejor momento de su carrera en el Bayern Múnich y los elogios sobre su rendimiento siguen siendo constantes. En el equipo alemán, ha contribuido con 14 goles y 10 asistencias en 27 partidos, conformando junto a Harry Kane y Michael Olise la delantera más letal de Europa con 93 anotaciones (entre goles y pases de gol).

Lucho es uno de los faros que tiene la Selección Colombia y de quien se confía aporte su fútbol para hacer una presentación histórica en el Mundial 2026. Uno de los grandes retos que tendrá la Tricolor en la fase de grupos será contra la Selección de Portugal, que hace parte del lote de candidatas a quedarse con el título.

Roberto Martínez y sus elogios a Luis Díaz

Roberto Martínez, entrenador de Portugal / Getty Images / Emilee Chinn - FIFA Ampliar

En diálogo exclusivo con Caracol Radio, el técnico de Portugal, Roberto Martínez, se refirió a las condiciones del extremo guajiro de 29 años. Resaltó que es uno de los mejores en Europa y que los buenos resultados del Bayern en la temporada, en parte, han sido gracias al aporte del colombiano.

“Sin duda, yo creo que es uno de los mejores jugadores en este momento en el continente europeo. La verdad que la diferencia de lo que vimos de un Bayern de Múnich de la temporada pasada y esta temporada, hay mucho a decir de lo que aporta Luis Díaz. Yo creo que eso son palabras mayores, un jugador muy efectivo, con una gran verticalidad, una gran capacidad de finalización. Un jugador que se conoce muy bien en Portugal por su paso en el Oporto, pero la verdad que ha crecido muchísimo y un nivel de madurez que ayuda mucho a los equipos donde participa”, inició diciendo.

Del mismo modo, manifestó que también consideran a otros grandes jugadores colombianos como James Rodríguez, Luis Suárez, Daniel Muñoz o Jhon Lucumí.

“Realmente es un jugador que valoramos muchísimo (Luis Díaz), pero también valoramos otros muchos jugadores de la selección colombiana, como Luis Suarez, que está teniendo muy buena época en el Sporting aquí en Portugal. Jugadores como James (Rodríguez) siempre tienen una presencia importante, jugadores como (Daniel) Muñoz, como (Jhon) Lucumí y la lista es muy grande y sería un error solo centrarse en un jugador porque esta selección, si ha mostrado alguna cosa, es esta capacidad de ser muy competitiva y ser un grupo muy fuerte”, añadió al respecto.

Martínez y el análisis de Colombia de cara al Mundial

Entretanto, el técnico español habló de lo que será el juego con la Selección Colombia y destacó el trabajo que ha hecho Néstor Lorenzo, lo que ha llevado al equipo a ser admirada.

“Un análisis muy positivo porque, claro, ya conocíamos antes del sorteo que Colombia, en otro Mundial donde no hubiera 3 anfitriones, claramente era una selección para estar en el pote uno (del sorteo). Para mí es una selección top. Yo creo que el trabajo que está haciendo el profe Néstor Lorenzo es de una consistencia, de una clareza y de un entendimiento de lo que tiene aquel vestuario. Lo que lo precisa, que le hace un equipo súper, súper competitivo, con una gran facultad que es ser muy camaleónico en relación de lo que tiene que trabajar, lo que quiere utilizar”, dijo.

Finalmente, manifestó que la Selección Colombia “es un gran talento individual, un rasgo competitivo al máximo nivel y un equipo que es capaz de grandes logros. Y después hay que ver lo que está haciendo esta selección, que estás viendo los partidos, la consistencia en los buenos resultados. La verdad que es una selección admirar y que puede ser un partido muy bueno para las dos selecciones en Miami, en un momento muy exigente a nivel de temperaturas y que puede claramente darnos una idea muy clara de dónde nos encontramos las 2 selecciones en el ámbito del Mundial”.

