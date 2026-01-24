Video: Luis Javier Suárez sigue en racha, nuevo doblete para darle un triunfo agónico al Sporting
El goleador samario llegó a 24 goles marcados en la presente temporada.
Luis Javier Suárez continúa su espectacular racha goleadora en la temporada 2025/2026. Tras haber sido la gran figura en el triunfo del Sporting Lisboa 2-1 sobre el PSG por la Liga de Campeones, el delantero samario volvió a reportarse con un doblete para darle un triunfo al club de Lisboa.
Suárez abrió el marcador en el triunfo 2-1 en campo del Arouca, juego por la fecha 19 de la Primeira Liga de Portugal.
A los 35 minutos del encuentro, el atacante de 28 años recibió un balón al interior del área de parte de Maxi Araújo, con un movimiento enganchó ante la presión de tres rivales y sacó un potente derechazo a ras de pasto, ubicando el balón al poste de la mano izquierda del arco defendido por Ignacio de Arruabarrena.
Cuando el empate parecía un hecho en el marcador, Suárez se hizo presente con otro golazo, esta vez en un remate de cabeza, enviando al fondo de la red un centro desde la banda derecha, a los 90+6 minutos, en la última acción del partido.
Luis Javier Suárez llegó a 24 anotaciones en la presente temporada, 17 de ellos convertidos en la Primeira Liga de Portugal, igualando como máximo anotador del campeonato, con el griego Vangelis Pavlidis del Benfica.
Con esta victoria, el Sporting Lisboa se mantiene segundo de la Primeira Liga de Portugal con 48 puntos, a cuatro del Porto, quien tiene un partido menos.