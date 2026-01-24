Video: Luis Javier Suárez sigue en racha, nuevo doblete para darle un triunfo agónico al Sporting

Luis Javier Suárez ha marcado más de 20 goles en la presente temporada. (Photo by Maciej Rogowski/Eurasia Sport Images/Getty Images) / Eurasia Sport Images

Luis Javier Suárez continúa su espectacular racha goleadora en la temporada 2025/2026. Tras haber sido la gran figura en el triunfo del Sporting Lisboa 2-1 sobre el PSG por la Liga de Campeones, el delantero samario volvió a reportarse con un doblete para darle un triunfo al club de Lisboa.

Suárez abrió el marcador en el triunfo 2-1 en campo del Arouca, juego por la fecha 19 de la Primeira Liga de Portugal.

A los 35 minutos del encuentro, el atacante de 28 años recibió un balón al interior del área de parte de Maxi Araújo, con un movimiento enganchó ante la presión de tres rivales y sacó un potente derechazo a ras de pasto, ubicando el balón al poste de la mano izquierda del arco defendido por Ignacio de Arruabarrena.

GOOOOAAAAAAALLLLLLL FROM LUIS JAVIER SUAREZ! He continues his INCREDIBLE form for Sporting by giving them the 0-1 lead away at Arouca with a fantastic goal! He now has 27 GOALS for club and country in the 25/26 season in all competitions! 🇨🇴🔥pic.twitter.com/5IhGUPpZpS — Colombian Fútbol Report 🇨🇴 (@ThreadsFutbol) January 24, 2026

Cuando el empate parecía un hecho en el marcador, Suárez se hizo presente con otro golazo, esta vez en un remate de cabeza, enviando al fondo de la red un centro desde la banda derecha, a los 90+6 minutos, en la última acción del partido.

Luis Javier Suárez 90' +6



🇵🇹 FC Arouca 1-2 Sporting CPpic.twitter.com/1sHobs48kV — Goals Xtra (@GoalsXtra) January 24, 2026

Luis Javier Suárez llegó a 24 anotaciones en la presente temporada, 17 de ellos convertidos en la Primeira Liga de Portugal, igualando como máximo anotador del campeonato, con el griego Vangelis Pavlidis del Benfica.

Con esta victoria, el Sporting Lisboa se mantiene segundo de la Primeira Liga de Portugal con 48 puntos, a cuatro del Porto, quien tiene un partido menos.