A pocos días de iniciar clases, Pereira busca evitar la deserción escolar con recorrido casa a casa

Pereira

Con el inicio del calendario escolar y aún cientos de cupos disponibles en instituciones educativas oficiales, Pereira intensificó una estrategia para evitar que niños y jóvenes se queden por fuera del sistema educativo en este 2026.

A través del programa “Primero a Estudiar”, equipos educativos están recorriendo barrios y comunas de la ciudad, especialmente en sectores como Villasantana, donde históricamente se concentra un alto riesgo de deserción escolar. La labor se realiza puerta a puerta, hablando directamente con padres y cuidadores, resolviendo dudas y facilitando los procesos de matrícula.

El despliegue comenzó en el sector de El Remanso, donde se identifican menores que no han sido inscritos para el nuevo año lectivo, pese a que existen cupos disponibles en colegios cercanos a sus viviendas. El objetivo es claro: que el regreso a clases no deje estudiantes atrás.

Según Cristina Betancur, líder de esta estrategia, muchas familias no matriculan a sus hijos por desconocimiento, dificultades económicas o trámites pendientes, situaciones que buscan resolverse directamente en el territorio antes de que arranquen las clases.

“El día de hoy estamos iniciando con las búsquedas activas en campo, registrando aquellos niños, niñas y adolescentes que en este momento no se encuentran matriculados en ninguna institución educativa de la ciudad. Es por esto que invitamos a todos los padres a que matriculen a sus niños en la institución educativa más cercana a su domicilio”, afirmó Betancur.

La experiencia del año anterior refuerza la urgencia de esta iniciativa. Gracias a este tipo de recorridos, más de 1.800 estudiantes regresaron a las aulas, evitando que abandonaran su proceso educativo.

La estrategia continuará en las próximas semanas en diferentes comunas de Pereira. El llamado es claro para padres y cuidadores, hay cupos disponibles y todavía hay tiempo para matricular.

Lea también: Risaralda es el primer departamento del país en poner en marcha el PAE en 2026