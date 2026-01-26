Paloma Valencia descarta escisión del Centro Democrático y confía en apoyo de María Fernanda Cabal

La candidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia, negó en 6AM W de Caracol Radio la posibilidad de una escisión dentro del partido y expresó su confianza en que María Fernanda Cabal “cumplirá su palabra” y apoyará la candidatura única del partido.

Y luego de que José Félix Lafaurie denunciara que los resultados de la encuesta, que la dieron como ganadora, “fueron adulterados con la evidente participación de Lester Toledo, Nubia Stella Martínez y José Obdulio Gaviria“, Valencia negó que esto haya sucedido.

“Yo me pregunto, ¿cómo pueden ser adulterados cuando todas las encuestas nacionales estaban mostrando lo mismo, que yo le estaba empezando a ganar a la doctora Cabal y que en algunas estábamos empatadas?“, cuestionó.

Por esta razón, aclaró que la empresa que hizo la auditoría del proceso “es independiente” y que “no se hizo ninguna adulteración”.

“Me parece muy extraño que de todas las personas que mencionan en la carta ninguna hace parte de mis equipos”, aseguró.

También aclaró que el Centro Democrático “no está pensando en escindirse” y dijo que espera la llegada de Cabal a su campaña.

Durante la entrevista, Valencia negó que el Centro Democrático “esté reventado por dentro” y señaló que “están pasando por un excelente momento”.

“Hay un partido unido, comprometido en ganar estas elecciones y evitar el continuismo de un gobierno que ha sido una autocracia”, sostuvo.