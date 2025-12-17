Cabal tras perder candidatura del CD: las encuestas son antidemocráticas, pero acompañaré a Valencia
La senadora María Fernanda Cabal anunció que se unirá a la candidata del Centro Democrático Paloma Valencia en coyuntura compleja: “soy equilibrada, acompañaré a Valencia”.
14:40
María Fernanda Cabal. Foto: Colprensa.
En entrevista con 6AM de Caracol Radio, María Fernanda Cabal compartió sus reflexiones sobre su reciente precandidatura presidencial, la metodología de las encuestas y su visión del futuro política de Colombia. A pesar de no haber sido seleccionada como candidata, Cabal se mostró equilibrada, destacando su capacidad para superar situaciones difíciles. “Yo estoy bien porque yo tengo una ventaja. Yo supero las situaciones con tranquilidad. Yo soy una persona diría yo eh que no me deprimo. No me deprimo, no soy llorona, entiendo, comprendo”, afirmó. Reconoció la frustración de no poder liderar el país con su conocimiento y deseo de servicios.
Cabal expresó su escepticismo hacia las encuestas, calificándolas de “antipáticas” y “antidemocráticas” por cercenar la voluntad popular. Declaró que esta será la última vez que se someta a una encuesta, basándose en su experiencia experiencial y la de amigos políticos que hoy son presidentes como José Antonio Kast, Javier Milei y Santiago Abascal. “Es la última vez en mi vida que yo me someto a a una encuesta. No creo en las encuestas, las he vivido, las he padecido aquí y acompañando a mis amigos que hoy son presidentes, ¿no?”, enfatizó.
