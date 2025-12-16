Centro Democrático publica resultados de encuestas para elección de candidata Presidencial: Esto dicen

Colombia

Este lunes 15 de diciembre el partido Centro Democrático anunció que la senadora Paloma Valencia fue elegida como su candidata a la Presidencia para las elecciones de 2026.

#ATENCIÓN El Centro Democrático ya hizo públicos los resultados de las encuestas con las que se eligió a Paloma Valencia como candidata presidencial.



La senadora obtuvo un porcentaje del 17% en las encuestas adelantadas por la Firma Panel Ciudadano, y 45% en las entrevistas que… pic.twitter.com/X6szW4HGFI — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) December 16, 2025

Luego de esto y tras una solicitud que hizo la senadora María Fernanda Cabal, elecciones partido hizo públicos los resultados de los dos procesos de selección que se adelantaron.

El primero estuvo a cargo de la firma chilena CADEM, la pregunta que se hizo a la ciudadanía en las encuestas fue “en caso de celebrarse una consulta interna para escoger al candidato presidencial del Centro Democrático ¿por cuál de las siguientes candidatas votaría usted?”, allí paloma Valencia obtuvo un porcentaje del 17%, María Fernanda Cabal de 11% y Paola Holguín de 8%.

“La primera fue realizada por la firma chilena CADEM, que adelantó un estudio cuantitativo nacional con una muestra de 2.109 entrevistas, distribuidas por regiones en todo el país, a través de entrevistas autoadministradas vía web, con un cuestionario previamente acordado entre las partes. Este estudio arrojó un margen de error del 2,5% y un nivel de confianza del 95%”.

El segundo estudio estuvo a cargo de la firma Panel Ciudadano, también de Chile. En este caso de realizaron entrevistas a 5.000 militantes del partido y según indicaron desde la colectividad, estas encuestas arrojaron los siguientes resultados: Paloma Valencia obtuvo un porcentaje del 45%, María Fernanda Cabal del 37% y Paola Holguín del 16%.

Agregaron desde el Centro Democrático que esta muestra contó 2.323 respuestas y 2.255 votos válidos.

“La votación se distribuyó de manera similar al universo de la base de datos, sin diferencias de participación entre distintos departamentos, siendo una muestra representativa del universo de votantes”.