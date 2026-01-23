Kevin Serna marcó doblete para “venderse” a Boca Juniors: reviva acá los goles del colombiano

En el triunfo de Fluminense 3–2 sobre Nova Iguaçu, el colombiano Kevin Serna salió figura tras marcar doblete en el compromiso. El extremo ingresó al minuto 46’ del segundo tiempo cuando el partido lo iba ganando Iguaçu 1-0 con gol del brasileño Leo David.

El primer gol de Kevin Serna llegó al minuto 54′ desde un tiro de esquina que cabeceó Martinelli y se la bajó al colombiano, quien ingresó por el segundo palo muy rápido para empujarla y marcar el empate del compromiso.

Le puede interesar: Miguel Ángel Borja regresó a Colombia por problemas con Cruz Azul: esto fue lo que pasó

⚽️ Mientras #Boca negocia por él, Kevin Serna convirtió en Fluminense vs. Nova Iguaçupic.twitter.com/pwMuWJRp6q — Boca Juniors - La Número 12 (@lanumero12comar) January 23, 2026

El segundo de Fluminense llegó rápido; a los 4 minutos de haber marcado el empate, celebraron el gol que les estaba dando la victoria parcial del compromiso. El encargado de anotar fue Everaldo al 58′. El estratega de Nova movió el tablero para poder darle una pronta solución al compromiso, y a los 5 minutos de haber hecho las sustituciones, es expulsado uno de sus jugadores por doble tarjeta amarilla (Sidney Pages).

Cuando el panorama se veía desalentador para el equipo que recién había perdido a un jugador, Jorge Pedra maró el 2-2 al 72’ que le dio a Iguaçu un aire para sumar puntos en el rentado nacional, quitándole la posibilidad a Fluminense de sumar tres puntos de visitante.

Le puede interesar: Felipe Melo elogió la llegada de Marino Hinestroza a Vasco da Gama: “Un fichaje espectacular”

La alegría de la hinchada local duró poco. Nuevamente, desde una acción a balón parado, Fluminense complicó a su rival con un tiro libre que iba con dirección al arco, pero fue desviado al palo, dejándole el rebote al colombiano para que solamente empujara el balón y le diera la victoria a Flu.

Estos fueron los primeros goles del oriundo de Popayán de 28 años. Con el cuadro brasileño, al cual llegó en julio de 2024, completó 89 partidos, en los cuales ha aportado 18 anotaciones y 10 asistencias.

🔥🇨🇴🇧🇷 DOBLETE DE KEVIN SERNA EN FLU.



El jugador buscado por Boca. 👀pic.twitter.com/0TqYDUACc5 — Sudanalytics (@sudanalytics_) January 23, 2026

¿Cómo va el fichaje de Kevin Serna para Boca Juniors?

Luego de su gran actuación en el compromiso enfrentando a Nova Iguaçu se incrementa el interés de Boca Juniors para ficharlo en este mercado de pases.

Se dice que el equipo de Argentina, ante el fichaje frustrado de Marino Hinestroza, ya habría hecho una oferta formal alrededor de los $5.000.000 millones de dólares por Serna, pero no tuvo una respuesta positiva por el club brasileño. Fluminense espera que Boca incremente su oferta a los $7.000.000 millones de dólares para dejar marchar al colombiano.

Alianza Lima conserva el 30 % del pase de Kevin Serna en caso de una futura venta, mientras que Asociación Deportiva Tarma se quedó con el otro 20 % y el 50 % restante le pertenece a Fluminense.