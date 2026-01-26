Kevin Serna, Rafael Santos Borré y Carlos Andrés Gómez triunfan en Brasil: vea los goles

Kevin Serna sigue tentando a Boca Juniors: golazo en el triunfo de Fluminense sobre Flamengo. (Photo by Buda Mendes/Getty Images) / Buda Mendes

Los atacantes colombianos vivieron una jornada inolvidable en el fútbol brasileño. El Fluminense se quedó con el clásico de Río de Janeiro, gracias a un golazo de Kevin Serna; por su parte, Internacional triunfó en el derbi Porto Alegre con doblete de Rafael Santos Borré; finalmente, el Vasco da Gama goleó de la mano de Carlos Andrés Gómez.

Le puede interesar: Roberto Martínez, DT de Portugal, en exclusiva con Caracol Radio: “Colombia es un equipo de admirar”

Golazo de Kevin Serna en Fluminense vs. Flamengo

En la cuarta jornada del Carioca, el Fluminense de Kevin Serna se midió con el Flamengo de Jorge Carrascal. Duelo sumamente entretenido, que terminó rompiéndose al minuto 52. Brillante asistencia de Santiago Moreno que Serna, dentro del área, definió a pura potencia. Véalo a continuación:

ASSISTÊNCIA DE SANTI MORENO E KEVIN SERNA ABRE A CONTA NO MARAAAACAAAAA!



FLUZÃO NA FREEEENTEEEEEE! 🇭🇺🇭🇺🇭🇺 pic.twitter.com/JbuYX9VO4b — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) January 25, 2026

A los 66’, John Kennedy se encargó de ampliar la diferencia del ‘Fla’ y 7 minutos después apareció Everton para decretar el descuento definitivo en el Maracaná.

Con este resultado, Fluminense es líder del Grupo A con 9 puntos, mientras que Flamengo es penúltimo del Grupo B con 4 unidades.

Lea también acá: Galatasaray hace oficial el fichaje de Yaser Asprilla por lo que resta de la presente temporada

Doblete de Rafael Santos Borré en Inter vs. Gremio

Posterior a este duelo, llegó el turno para el Campeonato Gaúcho. En la quinta fecha, el Inter de Rafael Santos Borré enfrentó al Gremio de José Enamorado. Clásico cargado de goles que inició con el tanto de Francisco Amuzu para el visitante y el autogol de Marcos Rocha, que igualó el panorama en favor del cuadro colorado.

Para la segunda parte, llegó el show de Borré. Aunque Edenilson le devolvió al ventaja a Gremio sobre los 66′, ocho minutos más adelante apareció el barranquillero, a pase de Johan Carbonero, y al 76′ selló su doblete en una veloz contra.

🔥🇨🇴🇧🇷 DOBLETE DE RAFAEL SANTOS BORRÉ EN EL CLÁSICO ENTRE INTER Y GREMIO.pic.twitter.com/CcypkE1J7A — Sudanalytics (@sudanalytics_) January 26, 2026

Por último, el mismo Carbonero repartió su segunda asistencia de la noche, esta vez para Alexandro Bernabei al minuto 82. Así concluyó el clásico con el 4-2 para el Colorado.

Entérese de: Presidente del Deportivo Cali: “Debemos volver a pelear y estar en torneos internacionales”

Espectacular anotación de Carlos Andrés Gómez en la goleada del Vasco da Gama

Finalmente, en la cuarta fecha del Carioca, Vasco da Gama se impuso por 0-3 en su visita al Boavista. José Luis Rodríguez marcó los primeros dos tantos del cuadro visitante y Carlos Andrés Gómez sentenció la historia con un impresionante golpeo de media distancia. No se lo pierda: