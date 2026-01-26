Santiago Arias encuentra equipo de cara al Mundial 2026: Así fue presentado en su nuevo club

Una preocupación menos para Néstor Lorenzo, técnico de la Selección Colombia, de cara al Mundial 2026. Después de varias semanas de incertidumbre sobre su futuro, Santiago Arias encontró equipo para preparar lo que será una posible convocatoria de la Tricolor y llegar con ritmo al campeonato.

El lateral derecho salió libre de Bahía de Brasil y, tras días de negociaciones, fue oficializado como nuevo futbolista de Independiente de Avellaneda. El colombiano firmó contrato hasta diciembre de 2027.

“¡Santiago Arias es jugador de #Independiente! ¡Bienvenido al Rey de Copas!“, fueron las palabras con las que presentaron al futbolista de 34 años.

Arias, un colombiano más en la historia de Independiente

Arias será el colombiano número 24 en defender los colores de Independiente. El primero fue Albeiro Usuriaga en 1993 y desde entonces han pasado jugadores como Faryd Mondragón. Hamilton Ricard, Marco Pérez, Fabián Vargas, y el más reciente había sido Álvaro Angulo.

Por su parte, será el noveno club en la carrera de Arias. Surgió en Internacional Bogotá (antes La Equidad), fue al Sporting de Portugal, PSV de Países Bajos, Atlético de Madrid, Bayer Leverkusen, Granada de España, Cincinnati de Estados Unidos y Bahía de Brasil.

En su paso por Bahía, disputó 73 partidos, marcó 2 goles y dio 4 asistencias. En el equipo brasileño ha sido el segundo equipo en el que más juegos ha disputado, solo por debajo del PSV, donde tiene 172 juegos.

Sin duda alguna, una gran noticia para la Selección Colombia, pues Arias era uno de los jugadores que no había encontrado equipo. El otro sigue siendo James Rodríguez, que todavía no hay noticias sobre su futuro, pues no tendría ofertas de la MLS, liga donde se esperaba siguiera su carrera.