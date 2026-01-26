Ofrecen $50 millones de recompensa por autores de homicidio de patrullero en Jamundí

Tras el asesinato de un patrullero Carlos Andrés Pineda Castro ocurrido en zona rural del municipio de Jamundí, la Gobernación del Valle ofreció una recompensa por información que permita dar con el paradero de los responsables de este hecho, que es materia de investigación por parte de la Policía Judicial.

El ataque sicarial ocurrió en el corregimiento de Robles, donde el uniformado se encontraba visitando a su familia durante un día de descanso. En medio del atentado, su pequeño hijo de 10 meses resultó herido.

“Desde la Gobernación del Valle del Cauca, condenamos el asesinato de uno de nuestros policías ocurrido en el corregimiento de Robles, donde un bebé de 10 meses resultó herido. Ante este repudiable hecho, el Gobierno departamental ofrece hasta $50 millones de pesos por información que permita dar con los responsables y someterlos ante la justicia”, dijo la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro.

Además del anuncio de la recompensa, la mandataria envió un mensaje de condolencia, solidaridad y respeto a la familia del patrullero, no solo por la pérdida del uniformado, sino por el menor de edad que resultó lesionado.urante el ataque.

El patrullero Pineda Castro de 35 años de edad, llevaba 15 años al servicio de la Policía Nacional y se encontraba adscrito a la estación de Policía de Decepaz en Cali.

“Lamentablemente en la noche de ayer, en zona rural de Jamundí, en el corregimiento de Robles, el señor patrullero Carlos Andrés Pineda Castro, que tiene 35 años de edad y 15 años en la institución, fue objeto de un ataque sicarial cuando disfrutaba de su descanso. En este hecho resultó también lesionado su hijo en una de sus extremidades, el cual fue trasladado a un centro hospitalario y se encuentra fuera de peligro”, señaló el coronel Andrés Arias, comandante de la Policía Metropolitana de Cali

➡️ #Judicial ⚖️ | Un bebé de 10 meses recibe atención médica tras resultar herido en el ataque en el que fue asesinado su padre, un patrullero de la Policía, en zona rural de Jamundí.

Las autoridades avanzan en la investigación.



¿Usted qué opina? Cuéntanos en comentarios pic.twitter.com/S3ke1lDJ1W — Caracol Radio Cali (@Caracol_Cali) January 26, 2026

Las autoridades indicaron que avanzan las investigaciones con apoyo de Policía Judicial e inteligencia para establecer, si este crimen, estaría relacionado con algún grupo criminal o si obedece a otros móviles.

Entre tanto, continúan los operativos para dar con los responsables del asesinato del uniformado.