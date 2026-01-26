Campesinos de Bolivar, Valle, bloquean vía Panorama por conflicto de tierras con indígenas

Bolivar

Comunidades campesinas de Bolívar, Valle, bloquean la vía Panorama a la altura del corregimiento de Ricaurte, una vía nacional alterna que conecta el centro del occidente del país con el puerto de Buenaventura.

El cierre se presenta como protesta por un conflicto de tierras, luego de que un predio administrado por la Sociedad de Activos Especiales SAE y entregado a 40 familias fuera ocupado por un grupo de indígenas del mismo municipio.

El alcalde Julián Muriel, hizo un llamado urgente a las entidades del Gobierno Nacional, para que intervengan y se evite que el conflicto escale a un enfrentamiento mayor.

“Hemos empezado a tocar puertas, a llamar a las diferentes entidades del gobierno nacional porque esta situación se sale de toda la capacidad de solución por parte de nosotros como administración municipal, ya que solo se puede resolver por las agencias que administran las tierras, como la Agencia Nacional de Tierras, la SAE que administra los bienes del fisco, la misma Unidad de Restitución de Tierras que tiene también en sus facultades el poder solucionar esta situación. Estamos haciendo un llamado a estas entidades para que esto no escale a un conflicto mayor”, señalo el alcalde Julián Muriel.

El mandatario advirtió que el bloqueo de esta vía no solo genera afectaciones en la movilidad, sino también un impacto directo en la economía regional, debido al paso constante de transporte de carga y mercancías.