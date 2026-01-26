Matan a patrullero de la Policía en zona rural de Jamundí, Valle

Un patrullero de la Policía Metropolitana de Cali fue asesinado en zona rural del municipio de Jamundí, Valle del Cauca, en hechos que son materia de investigación judicial.

El ataque ocurrió en el corregimiento de Potrerito, donde el uniformado se encontraba fuera de servicio y visitando a su familia.

La víctima fue identificada como Carlos Andrés Pineda, patrullero activo de la institución. Según información preliminar, durante el ataque resultó herido un menor de 10 meses, hijo del uniformado, quien fue trasladado a un centro asistencial para recibir atención médica.

Tras conocerse el homicidio, las autoridades activaron un dispositivo especial de seguridad para ubicar a los responsables.