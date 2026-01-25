Tuluá reduce homicidios tras captura de 20 bandas criminales al servicio de La Inmaculada

Tras dos años de la operación denominada Cattleya en el municipio de Tuluá, en el centro del Valle del Cauca, comienzan a evidenciarse resultados positivos en la reducción de delitos, entre ellos el homicidio. Así se concluyó durante el consejo de seguridad realizado en las últimas horas, con la presencia de la fuerza pública, la Alcaldía y la Gobernación del Valle.

En este espacio se destacó que el trabajo articulado ha permitido la desarticulación de 20 bandas criminales que operaban al servicio de “La Inmaculada”, organización delincuencial liderada por Pipe Tuluá, quien actualmente permanece en prisión.

Con el objetivo de disminuir aún más los indicadores delictivos, la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, anunció una megatoma en el municipio, similar a las realizadas en otras ciudades del departamento.

“La Policía tiene una operación que se llama ‘Cattleya’, vamos a hacer una megatoma en Tuluá como lo hemos venido haciendo en Buenaventura y Palmira. Y, por supuesto, lo que queremos este año es, además de disminuir todos los delitos como hicimos el año pasado, poder bajar el homicidio mucho más”, aseguró la mandataria.

Por su parte, la comandante de Policía en el Valle del Cauca, la general Sandra Rodríguez, destacó que esta operación ha permitido la captura de 20 bandas, impactando de manera directa a la ciudadanía con la disminución del hurto, la extorsión y el homicidio.

“Lo más importante es que se plantea una estrategia de acción por parte de la Policía y el Ejército, para seguir desmantelando actores criminales que participan en diferentes actividades criminales como homicidios, extorsión, hurtos y todo lo que afecta en general a la ciudadanía. Este 2026 tiene que ser un año también muy positivo, sobre todo en esa articulación”, dijo el alcalde de Tuluá, Gustavo Vélez.