Cali

Turismo del Valle en alerta por tensión diplomática entre Colombia y Ecuador

El gremio pide diálogo bilateral para evitar afectaciones al comercio y a la llegada de visitantes del vecino país.

Según cifras del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, más de 340 mil visitantes ecuatorianos ingresan cada año a Colombia. Foto: Gobernación del Valle del Cauca.

Según cifras del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, más de 340 mil visitantes ecuatorianos ingresan cada año a Colombia. Foto: Gobernación del Valle del Cauca.

Valle del Cauca

El sector turístico del Valle del Cauca expresó su preocupación por la tensión diplomática entre Colombia y Ecuador y pidió a ambos gobiernos agotar las vías del diálogo para evitar una crisis que impacte la economía regional y el turismo en el occidente colombiano.

Lea también:

La Asociación de Prestadores Turísticos del Valle, ASTUVALLE, recordó que Ecuador es el segundo socio comercial del departamento y uno de los principales países emisores de turistas hacia la región, con una participación del 21 % del total de visitantes internacionales, después de Estados Unidos.

“Subir los aranceles a un 30% a los productos de Colombia afecta nuestra economía toda vez que Ecuador es el segundo socio comercial del Valle del Cauca y aporta el segundo número de visitantes a nuestro departamento. Colombia ha firmado con Ecuador el acuerdo de Cartagena. Invitamos a que todas esas recomendaciones de la comunidad andina puedan ser tenidas en cuenta y lo antes posible se recuperen las relaciones diplomáticas y económicas entre dos naciones hermanas”, señaló Carlos Alberto Martínez Noguera, presidente de ASTUVALLE.

Según cifras del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, más de 340 mil visitantes ecuatorianos ingresan cada año a Colombia, lo que consolida al vecino país como uno de los mercados turísticos más importantes para el Valle del Cauca.

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad