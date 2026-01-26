Turismo del Valle en alerta por tensión diplomática entre Colombia y Ecuador

Según cifras del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, más de 340 mil visitantes ecuatorianos ingresan cada año a Colombia. Foto: Gobernación del Valle del Cauca.

Valle del Cauca

El sector turístico del Valle del Cauca expresó su preocupación por la tensión diplomática entre Colombia y Ecuador y pidió a ambos gobiernos agotar las vías del diálogo para evitar una crisis que impacte la economía regional y el turismo en el occidente colombiano.

La Asociación de Prestadores Turísticos del Valle, ASTUVALLE, recordó que Ecuador es el segundo socio comercial del departamento y uno de los principales países emisores de turistas hacia la región, con una participación del 21 % del total de visitantes internacionales, después de Estados Unidos.

“Subir los aranceles a un 30% a los productos de Colombia afecta nuestra economía toda vez que Ecuador es el segundo socio comercial del Valle del Cauca y aporta el segundo número de visitantes a nuestro departamento. Colombia ha firmado con Ecuador el acuerdo de Cartagena. Invitamos a que todas esas recomendaciones de la comunidad andina puedan ser tenidas en cuenta y lo antes posible se recuperen las relaciones diplomáticas y económicas entre dos naciones hermanas”, señaló Carlos Alberto Martínez Noguera, presidente de ASTUVALLE.

Según cifras del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, más de 340 mil visitantes ecuatorianos ingresan cada año a Colombia, lo que consolida al vecino país como uno de los mercados turísticos más importantes para el Valle del Cauca.