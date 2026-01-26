Lunes 26 de enero, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

Ofrenda floral por los 27 años del terremoto del 25 de enero de 1999. Foto: Cortesía alcaldía de Armenia

Armenia

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En el departamento del Quindío se inician hoy las clases en los colegios públicos, más de 60.000 estudiantes regresan a las aulas con el Programa de Alimentación Escolar garantizado.

Como un hito para el departamento del Quindío, calificó la secretaria departamental de Educación, Tatiana Hernández Mejía, el hecho de que desde este lunes 26 de enero –primer día del calendario escolar de 2026- todas las Instituciones Educativas a su cargo inicien clases con raciones preparadas en sitio, como parte de la operación del Programa de Alimentación Escolar – PAE; un objetivo con el que se cumple una meta establecida por la administración seccional desde el año anterior.

“Históricamente, nunca se había logrado garantizar el servicio con comida preparada en los restaurantes; esta administración había ya cumplido con PAE desde el inicio de clases, con raciones industrializadas, pero consideramos el hecho de poder ofrecer platos frescos y recién preparados por mejorar las condiciones de la educación”, precisó la titular de la cartera.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Las 28 instituciones educativas oficiales de Armenia reciben hoy a 31.352 estudiantes matriculados para el periodo escolar 2026. El gobierno que lidera el alcalde James Padilla García ha definido inversiones en infraestructura, tecnología, alimentación y transporte escolar para garantizar la permanencia de los alumnos y permitirles alcanzar sus propósitos académicos.

Armenia cuenta ya con el operador del Plan de Alimentación Escolar, PAE: Unión Temporal NutriArmenia 2026, que se encargará de administrar $25.100 millones para brindar alimentos nutritivos a 22.979 estudiantes.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Un muerto y un herido dejaron como saldo accidente de tránsito en las últimas horas en autopistas del café en la vía Armenia Pereira, en el sector de Colillas en Circasia.

En el siniestro vial un motociclista identificado como JUAN ESTEBAN HERNANDEZ ORTEGA de 20 años de edad que conducía una moto de placa IKG70E, marca YAMAHA, FZ 150, modelo 2017, pierde el control y choca con la baranda y muere en el lugar de los hechos.

En el mismo accidente resultó herido GEORDE MICHAEL SÁNCHEZ FONSECA, de 22 años de edad quien presenta múltiples laceraciones y politraumatismos y fue trasladado a un centro asistencial, la principal hipótesis de este siniestro vial es el exceso de velocidad

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En la madrugada de hoy lunes 26 de enero se presentó accidente de tránsito en pleno centro de Armenia

El siniestro vial se registró en la carrera 15 con calle 21, esquina a una cuadra de la plaza de Bolívar donde están involucrados una camioneta y una ambulancia.

El reporte preliminar indica que al parecer la camioneta no hace el pare y choca con la ambulancia adscrita al Hospital PIO X de La Tebaida, al parecer no hay heridos, pero si daños materiales, hace presencia personal de tránsito de Armenia.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En la tarde del sábado 24 de enero de 2026, una mujer resultó lesionada y con fractura luego de que le cayera la rama de un árbol cuando se encontraba en el parque de Los Fundadores en Armenia.

El reporte indica que, al llegar al lugar, el equipo de Bomberos Oficiales de Armenia fue informado que una mujer de 49 años había sido golpeada por una rama de árbol que se desprendió, resultando en un trauma cervical y de columna.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

La paciente se encontraba sentada en el parque al momento del incidente y reportó un dolor intenso. Durante la evaluación inicial, se observó la presencia de edema en la región cervical, lo que indicaba la gravedad de su condición. La paciente fue trasladada al hospital San Juan de Dios para recibir atención médica especializada.

Según el reporte de la Cruz Roja al llegar a urgencias, la paciente fue valorada por el médico de turno, quien ordenó la realización de un TAC y radiografías. Los resultados indicaron que la paciente presenta una fractura, aunque no se especificó la altura de esta. Actualmente, se encuentra en observación en el área de urgencias, estable y acompañada por un familiar.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En noticias judiciales, se cumplió el primer año del asesinato del periodista Oscar Gómez Agudelo, asesinado por sicarios el 24 de enero de 2025 cuando llegaba a la emisora local a realizar su tradicional programa de radio La Comunidad por la Comunidad, pero fue interceptado por un sicario que le disparo en varias oportunidades acabando con la vida del comunicador, crimen que no solo conmocionó a la sociedad local, sino que tuvo impacto nacional e internacional.

Un años después, tres de los cuatro autores materiales del crimen fueron capturados y condenados por el asesinato del periodista en la capital del Quindío, sin embargo, todavía la investigación de las autoridades no dar con el autor intelectual y mucho menos las razones por las cuales fue asesinado el excandidato a la alcaldía de Armenia.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En 6AM/W de Caracol Radio Armenia hablamos con Carlos Arturo Gómez Agudelo, hermano del periodista que señaló “La investigación conllevó a la captura judicialización y condena de tres de los implicados, autores materiales, el cuarto está en proceso y siempre hemos esperado que se llegue a los autores intelectuales.

Yo creo que lo más importante de la investigación es dar con los autores intelectuales y esperamos que fiscalía, la policía, los organismos de investigación pues sigan trabajando a hasta dar con los autores intelectuales con quienes dieron la orden.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

El Consejo de Estado en fallo de única instancia anuló el Acuerdo número 6 del 15 de agosto de 2024, por medio del cual el Consejo Directivo de la CAR Quindío designó a Juan Esteban Cortés Orozco como director general encargado de la entidad.

En la providencia el Consejo de Estado señala: Resulta evidente que, en el transcurso de la sesión, cuatro (4) miembros del Consejo Directivo se retiraron (Mónica Paola Bolívar Forero, representante de la Presidencia de la República; los alcaldes Jhon Steban Aristizábal Rendón (Buenavista) y Ricardo Celis Rojas (La Tebaida); y el consejero Juan Miguel Galvis Bedoya (presidente y delegado de la Gobernación del Quindío), quedando únicamente seis (6) integrantes presentes, número que resulta insuficiente para mantener el cuórum deliberatorio que exige la norma estatutaria.

Por tal razón, la votación para designar al director general encargado se realizó sin el soporte mínimo que otorga validez a las decisiones del Consejo Directivo, pues se llevó a cabo sin que existiera el cuórum deliberatorio (7 miembros), requisito indispensable conforme al inciso segundo del artículo 32 de los estatutos

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Sin embargo, Juan Esteban Cortés Orozco continuará en el cargo, esto debido a que es el subdirector Administrativo y Financiero en propiedad y los estatutos de la CRQ indican que cuando falte el director, el cargo lo asumirá el subdirector Administrativo, mientras el Consejo Directivo hace el encargo respectivo o el nombramiento en propiedad.

Frente al fallo del Consejo de Estado, la Corporación Autónoma Regional del Quindío emitió un comunicado donde indica que la entidad respeta y acata las decisiones judiciales, y que los estatutos de la institución prevén este tipo de situaciones, para evitar la acefalía de la dirección y, por tanto, el cargo lo asumirá el funcionario titular de la subdirección Administrativa y Financiera, funciones que están a cargo de Juan Esteban Cortés Orozco.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En respuesta al reciente incremento de hechos violentos en el departamento, se llevó a cabo el primer Consejo Extraordinario de Seguridad en la Gobernación del Quindío, con la participación de la Policía Nacional, el Ejército, la Fiscalía y demás organismos de seguridad.

El encuentro tuvo como objetivo evaluar la situación de orden público y definir acciones inmediatas frente a los homicidios y otros delitos que han generado preocupación en la ciudadanía.

Durante la jornada, el secretario de Interior del Quindío, Diego Alexander Snatamaría, entregó un balance preliminar de los hechos registrados en lo corrido del año y destacaron los resultados operativos obtenidos, entre ellos capturas en flagrancia relacionadas con homicidios recientes. Así mismo, se expusieron estrategias basadas en tecnología con 66 cámaras instaladas en la ciudad de Armenia, articulación interinstitucional y presencia reforzada en los municipios con mayores afectaciones en materia de seguridad.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Por su parte, el comandante de la policía del Quindío, el coronel Carlos Mario Bustamante centró su intervención en el análisis operativo de la criminalidad en el departamento, señalando que buena parte de los homicidios registrados estarían relacionados con dinámicas de microtráfico e instrumentalización de menores.

El oficial también advirtió sobre la influencia de estructuras criminales que operan entre el Quindío y Risaralda, así como la identificación de responsables que estarían próximos a ser capturados, producto del trabajo articulado de inteligencia y policía judicial.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Se anunció la puesta en marcha de una estrategia de vigilancia aérea con el uso de drones, como parte de las acciones para fortalecer la seguridad y la prevención del delito en el Quindío.

El secretario de Interior, Diego Alexander Santamaría, afirmó que los drones cumplirán una función clave en la vigilancia de parques, instituciones educativas y otros puntos estratégicos, permitiendo la detección temprana de situaciones de riesgo.

A través de estos dispositivos, se busca mejorar la capacidad de reacción de las autoridades, facilitando el envío inmediato de la patrulla más cercana cuando se identifique alguna conducta delictiva o contravención.

La estrategia contempla una inversión cercana a los 100 millones de pesos, aprobada en el Comité de Orden Público, y se complementará con el apoyo de drones del Ejército Nacional, los cuales estarán enfocados principalmente en el control y vigilancia de zonas rurales.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En Montenegro, Quindío, la muerte de dos perros tras la detonación de pólvora ha generado rechazo e indignación entre la comunidad y organizaciones defensoras de los animales.

El hecho, ocurrido en zona urbana del municipio, volvió a poner sobre la mesa los riesgos y consecuencias del uso irresponsable de artefactos pirotécnicos, no solo para las personas sino también para los animales, que son especialmente vulnerables a este tipo de prácticas.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Ante la gravedad del caso, las autoridades locales iniciaron las investigaciones correspondientes para identificar a los responsables y reiteraron el llamado a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho que atente contra la vida y el bienestar animal. Desde la administración municipal y departamental se insistió en la necesidad de fortalecer la cultura ciudadana y el respeto por los animales, así como en la aplicación estricta de la normatividad vigente.

Como cierre, el secretario de Interior del Quindío confirmó que se ofrece una recompensa a quien suministre información veraz que permita dar con los responsables de este hecho, reiterando que las denuncias pueden realizarse de manera confidencial a través de los canales oficiales.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Desde la Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío manifestaron su preocupación con la coyuntura comercial que se ha generado en la relación con Ecuador, entendiendo que, si bien no se trata del principal socio comercial, sí existen riesgos reales para el tejido empresarial del departamento.

Las cifras muestran que en el periodo 2024–2025, las exportaciones del Quindío hacia Ecuador alcanzaron USD 2,3 millones, lo que representa el 0,44 % de las exportaciones totales del departamento.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Sin embargo, detrás de este porcentaje hay al menos 12 empresas exportadoras directas y más de 60 empresas con algún nivel de vínculo comercial, muchas de ellas pertenecientes a sectores sensibles como: Agroindustrial, Alimentos, Plásticos, Café y Manufacturas

El presidente de la cámara de comercio, Rodrigo Estrada explico que “En diálogo con algunos empresarios advierten un riesgo posible: el incremento del contrabando, una situación que termina afectando la competitividad, la formalidad y el empleo de nuestras empresas locales, especialmente en los sectores productivos más vulnerables.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

El Hospital Departamental Universitario del Quindío San Juan de Dios anuncia plan de reapertura gradual para usuarios de Nueva EPS

Tras confirmarse el inicio de los abonos a la deuda por parte de la Nueva EPS, la Gerencia del Hospital Departamental Universitario San Juan de Dios informa a los usuarios de los regímenes Contributivo y Subsidiado el esquema de reapertura gradual de servicios que entrará en vigencia hoy lunes 26 de enero, Consulta Externa Especializada: Se habilitará la asignación de citas según la disponibilidad del hospital. 2. Servicio de Urgencias: Se atenderán pacientes clasificados bajo el sistema de Triage I, II y III (casos de alta y mediana complejidad).

Aquellos pacientes categorizados como IV y V (casos no urgentes o leves) deberán ser direccionados por la EPS hacia sus centros de atención prioritaria. 3. Cirugías: Se retomará la programación de cirugías para pacientes que cumplan con los requisitos.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

La Gerente, Diana Carolina Castaño Londoño, enfatizó que para que esta reapertura sea exitosa, se ha solicitado a la Nueva EPS la presencia de auditoría permanente en el hospital para agilizar las remisiones de servicios que no estén en nuestra oferta actual.

Finalmente, el Hospital Departamental Universitario San Juan de Dios aclara que la apertura de la totalidad de los servicios para los usuarios de la Nueva EPS continuará dándose de manera gradual y proporcional al cumplimiento del plan de pagos acordado.

En este sentido, la siguiente fase de reapertura está sujeta al desembolso de 3.000 millones de pesos programado para el mes de febrero. Sin dejar de lado el compromiso de la Nueva EPS de consignarle a la institución el 80% de la cartera corriente radicada cada mes a partir de febrero del año en curso.

No obstante, es importante aclarar a la ciudadanía que la institución declara que, de presentarse cualquier incumplimiento en los acuerdos pactados por parte de la Nueva EPS, el hospital se verá en la necesidad de suspender los servicios por falta de garantías financieras.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Empresas Públicas de Armenia informa a la comunidad de los barrios Gibraltar, Bosques de Gibraltar y Antonio Nariño que, debido al mantenimiento correctivo en la estación reguladora de Antonio Nariño, se realizará una suspensión temporal del servicio este lunes 26 de enero. Horario de la suspensión:

De 8:00 a. m. a 12:00 m.

Estas labores son necesarias para garantizar la seguridad y el adecuado funcionamiento del sistema.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

La Alcaldía de Armenia, a través de la Red Salud Armenia ESE, puso en funcionamiento el Consultorio Dorado Emiliano, un espacio especializado para la atención integral de niños, niñas y adolescentes con casos sospechosos o confirmados de cáncer infantil.

En lo que va corrido de 2026, desde el reinicio de la atención ambulatoria el pasado 5 de enero, se han atendido 935 menores de edad, a quienes se les aplicó la encuesta de riesgo oncológico pediátrico. Como resultado de este proceso, 34 niños fueron identificados en riesgo, de los cuales 10 ingresaron al consultorio. A la fecha, se han identificado tres casos sospechosos y un caso confirmado de cáncer infantil, el cual ya se encuentra bajo atención especializada.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Con una inversión cercana a los 380 millones de pesos, el Comité de Cafeteros del Quindío, en articulación con el Club Rotario Armenia International y aliados rotarios internacionales, lideró la apertura y entrega oficial de la nueva sala de neonatos del Hospital San Vicente de Paul del municipio de Circasia, bajo el proyecto “Nido Seguro” un espacio que beneficiará a madres gestantes y recién nacidos del municipio, sus zonas aledañas y la ciudad de Armenia.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

El secretario de Cultura del departamento, Felipe Robledo Martínez, confirmó la instalación y entrega al aeropuerto internacional El Edén, de dos bibliotecas que están ubicadas en las salas de vuelos nacionales y VIP, con la intención de fomentar la lectura, promocionar los autores quindianos y demostrar al país y al mundo que en el Quindío sí hay cultura.

En este proceso, se llevaron 40 títulos de obras de la Biblioteca de Autores Quindianos – BAQ, incluidos, algunos del Expreso Literario –colección en formato de bolsillo-, los cuales se leen y nuevamente se rotan o dejan en el mismo lugar. De la misma manera, los tres módulos donde se encuentran los libros tendrán juegos didácticos para los niños y niñas que lleguen a la terminal aérea.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

El Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) oficializó la entrega del Servicio Público de Gestión Catastral del municipio de Córdoba al Área Metropolitana Centro Occidente (AMCO), entidad habilitada por el propio IGAC para asumir esta función en el territorio.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Este lunes 26 de enero se llevará a cabo la instalación del primer periodo de sesiones extraordinarias del año 2026 en la Asamblea Departamental del Quindío, un espacio clave para el estudio y trámite de iniciativas que, buscarán avanzar en decisiones y proyectos en beneficio del departamento.

El acto de instalación está previsto para las 8:30 a.m. en el recinto de la Asamblea del Quindío, desde donde se dará apertura oficial al periodo extraordinario y se definirá el desarrollo de los temas convocados en esta jornada.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En deportes, Gran actuación del ciclista de Quimbaya, Quindío, Colombia, Diego Pescador con su equipo el Movistar Team al lograr el segundo lugar en la Clásica de Camp Morvedre 2026 en Valencia España.

En las redes sociales su equipo el Movistar Team escribió el siguiente mensaje: Grande Diego Pescador, cada vez más cerca de tu primera victoria. El joven colombiano (21) finaliza segundo en el sprint del trio de cabeza en la Classica Camp de Morvedre.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

El tramo norte de la ciclovía en Armenia, en el que se habilitaron tres kilómetros de pura diversión, se transformó en un escenario de alegría y bienestar con la participación de más de 2.500 armenios, que se unieron a la primera jornada de 2026 de la Ciclovía dominical organizada por el Imdera, junto a la Alcaldía de Armenia.

Finalmente, El Deportes Quindío inicia hoy su participación en el Torneo de Dimayor de la B enfrentando como visitante a Boca Juniors a las 4 de la tarde en el estadio olímpico Pascual Guerrero, de la ciudad de Cali.