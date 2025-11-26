¿Qué dicen familiares del periodista Oscar Gómez sobre proceso judicial?

Armenia

Recordemos que el 24 de enero de este año se registró el homicidio del reconocido periodista Oscar Gómez Agudelo cuando se disponía a ingresar a la emisora Rumba del Café.

El proceso judicial avanza donde precisamente el Juzgado Segundo Penal Especializado de Armenia dio lectura de sentencia donde condenó a los tres involucrados en el hecho.

En diálogo con Caracol Radio Armenia, el hermano del periodista Carlos Arturo Gómez manifestó: “El Juzgado Segundo Penal especializado de Armenia dio lectura a la sentencia mediante la cual condenó a tres de los homicidas a la pena de 212 meses de prisión, 208 meses por el homicidio y cuatro por el porte ilegal de armas. Luego del preacuerdo jurídico que tuvo la Fiscalía Tercera Especializada de Armenia con los responsables del homicidio de Óscar”.

Asimismo, mencionó: “Es de anotar que nosotros pues quedamos inconformes con la pena por cuanto existe jurisprudencia de que cuando se atenta contra la vida de un periodista, contra la libertad de prensa, pues las penas son más significativas”.

Fue claro que apelaron el fallo por la inconformidad que genera para la familia por lo que esperan se genere una pena contundente.

Explicó: “Nosotros hemos apelado al fallo y esperamos que la pena que le fue fijada y la forma en que le fue fijada sea revocada por parte del Tribunal Superior del Quindío en su sala penal y establezca una más contundente para que los responsables materiales de este hecho, pues purguen una pena mayor en las cárceles de Colombia”.

Añadió: “Es de anotar que aún queda un cuarto victimario a quien aspiramos la Fiscalía que tenga el caso y en su momento la oportunidad procesal el juzgado pues le dé una mayor condena, le incluya a un delito que no fue tenido en cuenta en la sentencia de estos tres condenados del 14 de noviembre y es el de concierto para delinquir”.