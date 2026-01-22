Jueves 22 de enero, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

En la Institución Educativa Rufino José Cuervo – Centro, la Alcaldía de Armenia, a través de la Secretaría de Educación Municipal, hizo entrega de 138 becas Foto: Cortesía alcaldía de Armenia

La gobernación del Quindío interpuso una acción popular en contra del Ministerio de Salud y la Superintendencia Nacional de Salud, para que concluya la intervención forzosa y se dé la devolución de la administración del Hospital La Misericordia del municipio de Calarcá.

La secretaria de Representación Judicial del Quindío, Isabel Cristina Lezama Velásquez explicó que la acción iniciada, se sustenta precisamente en los informes anuales presentados por el agente interventor,

Dichos informes cuales señalan, que, desde el inicio de la intervención, año 2021 a la fecha, los índices del Hospital han mejorado, las metas establecidas y las órdenes impuestas se han cumplido en un 80%, lo que justifica la devolución de la administración del hospital a la región, luego de 4 años de prórroga de la Intervención, tiempo que supera el límite que establece la ley, en donde se señala que este tipo de intervenciones solo pueden ser hasta de 3 años.

La funcionaria añadió, que “las medidas de intervención forzosa, según la normatividad vigente, son de carácter temporal y buscan que el organismo intervenido, cuente con capacidad para cumplir con su objeto social, como se evidencia en este caso o entre en liquidación, lo que no aplica para La Misericordia, en donde se evidencian, según el agente interventor, correcciones en materia económica, administrativa y de atención en salud, lo que indica que se han subsanado en gran proporción los hallazgos inicialmente encontrados y desaparecieron los argumentos que justificaron la medida temporal

Luego de la reunión, se determinó que el Hospital San Juan de Dios de Armenia normalizaría la prestación de servicios a los usuarios de la Nueva EPS a partir del próximo jueves 22 de enero.

En el encuentro participaron el agente interventor de la Nueva EPS, Luis Óscar Galves Mateus; el asesor del despacho de la Gobernación del Quindío, Carlos Alberto Gómez Chacón; y de manera virtual con la gerente del centro asistencial de mayor importancia en el departamento, Diana Carolina Castaño Londoño.

Durante la mesa de trabajo se acordó un plan de pagos frente a la deuda cercana a los 30 mil millones de pesos que mantiene la EPS con el centro asistencial. De este monto, la Nueva EPS se comprometió a girar 4 mil millones de pesos el jueves 22 de enero, 3 mil millones adicionales durante los primeros días de febrero y los 23 mil millones restantes en un plazo de tres meses.

A esto se suma el compromiso de reconocer y pagar el 80 % de la facturación corriente del hospital, es decir, del total que se facture mes a mes, lo que permitirá contar con un flujo de recursos permanente.

El secretario de Salud de la ciudad de Armenia expone el panorama que viven los ciudadanos con la atención de la salud y entrega de medicamentos, a la vez con la situación actual de las deudas de las Nueva Eps con las IPS.

La Secretaría de Salud de Armenia aseguró que, aunque las quejas directas recibidas por la entidad “no son numerosas” persisten serias dificultades en la prestación de los servicios de salud, especialmente en la entrega de medicamentos y el pago de deudas de las EPS a las IPS del municipio.

Así lo manifestó el secretario de Salud, César Augusto Rincón Zuluaga, al explicar que muchos usuarios optan por presentar sus reclamos ante la Personería, la Defensoría del Pueblo o la Superintendencia de Salud.

“Las cifras que se reciben en los servicios de atención al usuario son muy pequeñas y no son significativas, tanto en el departamento como en el municipio”, indicó el funcionario.

Rincón Zuluaga recordó que, tras una acción popular aprobada por el Tribunal Administrativo del Quindío, se ordenó a las EPS del municipio ponerse al día con las deudas que mantienen con las IPS públicas y privadas.

Sin embargo, afirmó que dicha orden no fue cumplida. “Ese plazo se venció en noviembre y, lamentablemente, no se ha dado cumplimiento, por lo que desde la mesa de moralización se tomó la decisión de instaurar un desacato”, explicó.

El secretario también advirtió que la situación más crítica se presenta en la entrega de medicamentos y que cada vez más usuarios están solicitando el traslado de EPS, principalmente de la Nueva EPS. “Todos aspiran salirse de la Nueva EPS, lamentablemente es la situación que se vive hoy”, señaló.

En noticias judiciales, En Armenia, la Policía capturó a un peligroso delincuente y sicario se trata de alias “ratón” sindicado de varios homicidios en esa ciudad, lo insólito es que hace dos meses había salido de la cárcel.

La Policía Quindío a través de la Seccional de Investigación Criminal, capturó en flagrancia a un hombre conocido como alias “Ratón” de 23 años de edad y la aprehensión de un adolescente de 17 años de edad por el delito de homicidio.

El operativo se realizó en la carrera 19 con calle 35 en vía pública del barrio Santander, donde a través de plan candado, información de la comunidad y seguimiento por medio de cámaras de seguridad, identificaron a dos personas que se movilizaban en motocicleta, quienes serían los presuntos responsables del homicidio presentado sobre el medio del lunes en el barrio Zuldemayda.

Alias “Ratón” tiene antecedentes por los delitos de homicidio años 2019 y 2020, fabricación, porte o tenencia de armas de fuego años 2019 y 2025, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes años 2020, 2022 y 2025, y concierto para delinquir año 2021 y 2024, al momento de la captura le fue hallado el arma de fuego y 06 cartuchos para revólver calibre 38.

Es de anotar, que este sujeto se encontraba con medida de aseguramiento intramural por el delito de porte ilegal de armas de fuego y hace aproximadamente 2 meses quedo en libertad.

Por solicitud de la fiscalía general de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra Jhon Faver Loaiza Fernández, presunto responsable de asesinar a un habitante de calle en Quimbaya, Quindío.

Un fiscal de la Seccional Quindío le imputó el delito de homicidio agravado. Cargo que no fue aceptado por el procesado.

Los hechos ocurrieron el 7 de septiembre de 2025, en vía pública del barrio La Paz, en horas de la madrugada, cuando, al parecer, el agresor, aprovechó que la víctima se encontraba dormida, para propinarle una herida con arma cortopunzante en el pecho, que le ocasionó la muerte.

Tres adultos de 67, 40 y 36 años y un menor de 16 años que resultaron afectadas por el incendio estructural ocurrido en una vivienda ubicada en la parte posterior de un local de ebanistería en el barrio La Fachada, recibieron asistencia humanitaria a través de la Oficina Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres, Omgerd.

Kits básicos de aseo, 4 colchonetas, 4 frazadas, un mercado y un kit de cocina fueron suministrados a los residentes en el inmueble afectado por las llamas informó el director de la Omgerd, Javier Vélez Gómez.

El funcionario lamentó la pérdida de una vida durante la conflagración se trata de Ernesto Riaño, de 70 años de edad, y recordó que desde hace varios años en Armenia no se registraba este saldo trágico en este tipo de incidencias.

Técnicos de la oficina también se hicieron presentes en el lugar para adelantar la revisión estructural de la vivienda y así, preparar el informe con el cual se establecerán las condiciones de habitabilidad o no de dicha infraestructura.

Otro incendio se presentó en la tarde del miércoles 21 de enero en el condominio residencial Nogal de las Américas, en el cual se presentó un incendio en su segundo nivel.

El teniente Juan Diego Herrera del cuerpo de bomberos reportó que Resultó afectado completamente la parte superior de la edificación de la vivienda y gracias a l respuesta oportuna del Cuerpo de Bomberos de Armenia y el apoyo de la comunidad de la Policía Nacional, lograron controlar y evitar que el fuego se propagara a las residencias aledañas.

El alcalde de Armenia, James Padilla García, se pronunció frente a la preocupación que existe entre los mandatarios locales por los efectos del decreto de emergencia económica y la posible reducción de recursos del Sistema General de Participaciones, un tema que actualmente está bajo análisis de la Corte Constitucional.

Padilla García, en su calidad de integrante de la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales), señaló que alcaldes y gobernadores han manifestado una “preocupación inmensa” por el impacto que tendría un eventual recorte de estos recursos, los cuales son fundamentales para la financiación de programas sociales en los territorios.

El mandatario advirtió que sectores como la educación, el deporte y el Programa de Alimentación Escolar (PAE) serían algunos de los más afectados, especialmente en municipios distintos a las grandes capitales.

El alcalde enfatizó que Colombia es un país altamente centralista y que, ante decisiones de carácter nacional, las regiones suelen ser las más perjudicadas.

Por ello, explicó que desde Asocapitales se adelantan gestiones y se está a la espera del fallo de la Corte Constitucional sobre una medida cautelar relacionada con este tema, con la esperanza de que no se materialice una reducción que afecte la inversión social y el bienestar de las comunidades en las regiones del país.

En el marco del convenio interadministrativo entre Empresas Públicas de Armenia EPA y la administración del alcalde James Padilla García, actualmente se adelanta la modernización de 19.475 metros lineales de la red de alcantarillado en diferentes sectores de la ciudad.

Las intervenciones corresponden a obras de reposición de alcantarillado contempladas en el convenio, algunas de las cuales ya han sido finalizadas, mientras que otras continúan en ejecución, con el propósito de fortalecer la infraestructura sanitaria y mejorar la prestación del servicio.

La modernización de estas redes permite optimizar la capacidad hidráulica del sistema, reducir riesgos por fallas en tuberías antiguas y prevenir afectaciones como colapsos o rebosamientos, aportando al bienestar de la comunidad.

El alcalde de Armenia, James Padilla García, encabezó la entrega oficial de 20 títulos de propiedad a familias del municipio, un proceso adelantado a través del Fondo de Vivienda Municipal que permitió la legalización de predios fiscales ocupados desde hace varios años.

Una de las beneficiarias, Olga Lucía, residente del barrio Puerto Rico desde hace más de 25 años, expresó su emoción tras recibir las escrituras de su vivienda.

Con el ánimo de mejorar las condiciones de los entornos escolares, la Alcaldía de Armenia y la Secretaría de Educación Municipal realizaron el Primer Comité de Convivencia Escolar del Municipio. En este espacio participaron, además de los integrantes principales, los rectores de las Instituciones Educativas Oficiales de la capital quindiana.

Dentro de los temas abordados se destacó la instrumentalización de niñas, niños y adolescentes por parte de grupos al margen de la ley, los altos índices de violencia intrafamiliar, los casos de abusos sexuales a menores, el consumo de sustancias psicoactivas y la explotación sexual comercial, entre otras situaciones expuestas desde los contextos escolares.

En un acto realizado en la Institución Educativa Rufino José Cuervo – Centro, la Alcaldía de Armenia, a través de la Secretaría de Educación Municipal, hizo entrega de 138 becas y subsidios educativos a estudiantes egresados de las instituciones educativas oficiales del municipio, como reconocimiento a su esfuerzo, disciplina y excelencia académica.

Las becas, que cubren el 100 % de la matrícula y/o subsidios educativos, están dirigidas a estudiantes de los estratos 1, 2 y 3 que se han destacado no solo por su rendimiento académico, sino también por su desempeño cultural y deportivo.

Este beneficio es posible gracias a los convenios suscritos con la Escuela de Administración y Mercadotecnia – EAM, la Universidad Alexander von Humboldt, la Universidad La Gran Colombia, y mediante subsidios en la Universidad del Quindío, en articulación con la política de Matrícula Cero del Gobierno Nacional.

Durante el evento, los asistentes pudieron conocer historias de superación y constancia, como la de Valentina Mosquera, estudiante becada y consejera municipal de juventudes, quien compartió su experiencia y resaltó cómo la educación transforma vidas y abre nuevas oportunidades

En noticias políticas, hoy jueves 22 de enero estarán en Armenia los candidatos al senado del pacto histórico Carolina Corcho, Maria Eugenia Londoño y Julio Cesar Gonzales (matador) y estarán acompañados de los candidatos a la cámara del Quindío del pacto histórico, Miguel Grisales, Mónica Bolívar y Cristian Giraldo, donde además inaugurarán la casa del pacto histórico ubicada en la avenida Bolívar No. 15 N-75, en la capital quindiana.

El Gobierno del Quindío coordinó el primer Comité Departamental de Garantías Electorales, como parte de las acciones de coordinación y seguimiento para asegurar el normal desarrollo de las elecciones al Congreso de la República que se llevarán a cabo el próximo 8 de marzo de 2026.

El próximo martes 27 de enero de 2026 inicia la Semana de Apertura Académica en la universidad del Quindío donde llegarán 2372 nuevos estudiantes donde serán diversas actividades y pruebas que los estudiantes de primer semestre realizarán, además de conocer información vital para su vida universitaria.

Para los estudiantes de modalidad presencial, tanto en jornada diurna como nocturna, la Semana de Apertura Académica será del 27 al 30 de enero; por su parte, el sábado 31 de enero y el domingo 1 de febrero será el turno para los estudiantes de modalidad distancia (Centros de Atención Tutorial).

El sábado 31 de enero recibirán a los estudiantes de modalidad virtual a través del canal institucional de YouTube, quienes realizarán las pruebas diagnósticas el domingo 1 de febrero.

Con el propósito de fortalecer el posicionamiento internacional del destino y consolidar la marca territorial “Quindío, Corazón de Colombia”, la gobernación del Quindío, a través de la Secretaría de Turismo, Industria y Comercio, suscribió un convenio de asociación con la Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío, que permite la participación del departamento en la Feria Internacional de Turismo – FITUR 2026, que se realiza en Madrid, España del 21 al 25 de enero.

La misión comercial a FITUR 2026 contempla la participación de empresarios del sector turístico del departamento, quienes desarrollarán durante estas fechas agendas de negocios previamente concertadas con mercados estratégicos definidos en el plan de marketing del destino, entre ellos México, Estados Unidos, España, Panamá, Canadá, Suramérica y Europa occidental, generando oportunidades reales de comercialización y apertura de nuevos mercados para la oferta turística del Quindío.

En deportes, el lunes 26 de enero el Deportes Quindío iniciará su participación en el Torneo Dimayor de la B del 2026 enfrentando como visitante a Boca Juniors de Cali a la 3y15 de la tarde en el estadio Pascual Guerrero de la sultana del Valle.