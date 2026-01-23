Viernes 23 de enero, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

Armenia

El Consejo de Estado ordenó a Bernardo Moreno Villegas, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) durante el gobierno de Álvaro Uribe, pagar 354 millones de pesos como indemnización por los seguimientos e interceptaciones ilegales realizados a un exmagistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia, al declararlo responsable patrimonialmente por estos hechos.

En el fallo, el alto tribunal dispuso que, una vez la decisión quede en firme, se entreguen a la entidad demandante los depósitos judiciales que fueron consignados como garantía del cumplimiento de la sentencia por parte del exfuncionario.

El caso se remonta al escándalo de las llamadas ‘chuzadas del DAS’. Fue Jorge Lagos, exjefe de inteligencia de esa entidad, quien involucró a Moreno durante un interrogatorio, al asegurar que le había suministrado información sobre algunos magistrados. A partir de esas declaraciones, la Procuraduría abrió una investigación en su contra.

Un año después, en 2010, el entonces procurador general Alejandro Ordóñez destituyó e inhabilitó a Moreno, al considerar que se había extralimitado en sus funciones. Según el Ministerio Público, el exdirector del Dapre participó en reuniones con funcionarios del DAS y la UIAF en 2008 para obtener información reservada sobre el empresario Asencio Reyes.

Por estos hechos, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia lo condenó a ocho años de prisión domiciliaria. Sin embargo, en julio de 2017, un juzgado de ejecución de penas de Bogotá le concedió la libertad condicional tras haber cumplido 57 meses de los 96 impuestos en la sentencia.

En la tarde de ayer jueves 22 de enero se presentó una emergencia por causa de un árbol al sur de Armenia

El incidente se presentó en la vía que comunica a los barrios siete de agosto y Monteprado, donde un gigantesco árbol cayó sobre la vía afectando a un motociclista que transitaba por el sector y que resultó con varias lesiones y fue trasladado a un centro asistencial.

Personal de Bomberos de Armenia, llegaron al lugar e iniciaron las labores para retirar el árbol, aunque al parecer las fuertes lluvias habían provocado la caída de árbol, vecinos del sector aseguran que al parecer el árbol ya amenazaba con riesgo.

Empresas Públicas de Armenia EPA adelantó labores continuas de reparación, tras un daño presentado en una tubería de 24 pulgadas en el sector del Parque de La Constitución, con el objetivo de restablecer el servicio de acueducto a los usuarios afectados en el menor tiempo posible.

Cabe mencionar que, en la madrugada de ayer jueves 22 de enero, se presentó un daño en una tubería de acueducto de 24 pulgadas ubicada en el sector del Parque de La Constitución, situación que obligó a realizar la suspensión correctiva del servicio para algunos sectores de la ciudad.

Desde el momento en que se detectó la novedad, la entidad activó de manera inmediata a su equipo técnico y operativo, el cual trabajó de forma ininterrumpida en la reparación de la infraestructura afectada, priorizando la seguridad del sistema y la pronta normalización del servicio.

La suspensión afectó a usuarios pertenecientes a los sectores hidráulicos 18, 24, 903 y 1, mientras se desarrollaron las labores necesarias para corregir el daño y garantizar la correcta prestación del servicio de acueducto.

La Alcaldía de Armenia informa a la ciudadanía que hoy viernes 23 de enero, entre las 8:00 a. m. y las 12:00 del mediodía, realizará un cierre vial parcial en la glorieta Los Naranjos, como parte del avance de las obras correspondientes al tramo Malibú – Sinaí.

Durante este horario los agentes de Setta habilitarán “pare y siga”, lo que generará tráfico lento y congestiones en el sector, por lo que se recomienda a conductores y peatones planear con anticipación sus desplazamientos y atender las indicaciones del personal de tránsito que estará presente en la zona.

Desde la alcaldía hacen un llamado especial a los conductores y peatones para que transiten con precaución, tengan paciencia y atiendan las indicaciones del personal autorizado que estará en la zona.

El hospital San Juan de Dios de Armenia volverá a prestar el servicio de salud a los usuarios de la Nueva EPS en el Quindío.

El Hospital San Juan de Dios de Armenia normalizó la prestación de servicios de salud a los usuarios de la Nueva EPS, tras una mesa de trabajo liderada por la gobernación del Quindío. En el encuentro participaron el agente interventor de la Nueva EPS, Luis Óscar Galves Mateus; el asesor del despacho de la Gobernación, Carlos Alberto Gómez Chacón; y de manera virtual, la gerente del centro asistencial, Diana Carolina Castaño Londoño.

En 6AM/W de Caracol Radio Armenia hablamos con el asesor del despacho de la Gobernación, Carlos Alberto Gómez Chacón que entregó detalles de los compromisos asumidos por los representantes de la EPS

Asesor gobernación: Se tuvo una reunión con el Dr. Óscar Luis Gálvez, agente interventor de Nueva EPS y los vicepresidentes de dicha entidad para poner de contexto la situación que se ha venido presentando en el departamento del Quindío en torno a la prestación de servicios para los usuarios de Nueva EPS.

Con la prestación de servicios, se analizó la posibilidad de eh generar una serie de mesas con los diferentes prestadores con miras a regularizar nuevamente pues el flujo de efectivo, la prestación de los servicios y la ampliación de estos.

Se tocó el tema del Hospital Universitario San Juan de Dios, al cual pues la Nueva EPS le adeuda un poco más de 30.000 millones de pesos y se analizó que se pudieran generar acuerdos fundamentales para reanudar la prestación de servicios de cirugía programada, especialidades médico-quirúrgicas y no solamente pues el tema de urgencias.

Se llegó a un acuerdo con Nueva EPS, donde ellos se comprometen hoy girar 4.000 millones de pesos correspondientes a las glosas y devoluciones que tienen en este momento parado el flujo de efectivo pues al Hospital San Juan de Dios, es un más cerca de 7.000 millones de pesos. Los 3.000 millones de pesos restantes se girarán en el mes de febrero.

Igualmente, se acordó que la cartera corriente, o sea, la prestación de servicios será cancelada al 80%. Es decir, de todo lo facturado mensualmente, la Nueva EPS va a hacer giro del 80%. de esos recursos que están debidamente asignados.

Igualmente, con una cartera que viene causándose de tiempo atrás, se acercan a los 17.000 millones, se programó una reunión para que las personas del Hospital San Juan de Dios, las personas de la Nueva EPS revisaran efectivamente esa cartera y una vez conciliado ese valor, se procediera al pago de esta en 3 meses, para poder subsanar este problema.

Así las cosas, el día de hoy Nueva EPS cancele los 4.000 millones de pesos adicionales a los 3.600 que ha girado este mes para el pago de la cartera corriente, pueda reanudarse los servicios en el Hospital San Juan de Dios.

Estamos ha sido algo provechoso por cuanto pues sabemos que los usuarios de Nueva EPS han tenido serias dificultades en la red prestadora de mediana y alta complejidad y avanzar en una mejor atención que ya qué pues solamente se cuenta con un prestador para todo lo que tiene que ver con cirugías programadas, especialidades médico-quirúrgicas no urgencializables.

La Corporación Autónoma Regional del Quindío (CRQ), a través de su equipo de Gestión del Riesgo de Desastres, viene apoyando a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) en la identificación de puntos estratégicos para la puesta en funcionamiento del Sistema de Alertas Tempranas Tecnológicas en río Lejos, jurisdicción del municipio de Pijao.

La instalación del sistema, que está a cargo de la empresa Meltec, adjudicataria del proceso licitatorio adelantado por la UNGRD, comprende una red de comunicaciones, estaciones hidrometeorológicas y equipos para la medición del nivel del río, con el fin de monitorear posibles eventos de inundación o avenidas torrenciales. Este sistema permitirá generar alertas oportunas ante emergencias y contribuir a la prevención de riesgos y afectaciones ambientales.

Según Mario Andrés Naranjo, técnico operativo de la CRQ, “desde la Corporación hemos realizado trabajo de campo y brindado asesoría técnica en cartografía, identificación de puntos estratégicos y reconocimiento del terreno, con el propósito de facilitar la instalación de los equipos y la puesta en funcionamiento integral del sistema”.

Un moderno sistema de 15 estaciones hidroclimáticas que hacen parte del proyecto “Cambio Climático”, administrado por la universidad de los quindianos al servicio del territorio, ejecutado por la Gobernación del Quindío y financiado con recursos del Sistema General de Regalías, hoy es una realidad y está reportando datos permanentemente desde los diferentes puntos del departamento.

Los quindianos pueden consultar la información de esta Red de Monitoreo Hidroclimático en el enlace https://serviciosclimaticos.uniquindio.edu.co/clima . Allí encontrarán datos acerca de, temperatura, velocidad de viento, lluvia, radiación solar, humedad y presión atmosférica, insumos que además permitirán la toma de decisiones basadas en evidencia y la generación de conocimiento científico al servicio de la comunidad.

El vicerrector de Investigaciones del alma mater, Faber Danilo Giraldo Velázquez destacó que “esta nueva herramienta informática va a estar monitoreando 24/7 los datos climáticos en el territorio, y el papel de la Uniquindío es clave porque desde la institución se apoya en el sostenimiento de la plataforma. A partir de este año, los datos que se generen en la red se integrarán en el boletín agroclimático mensual como parte de la mesa técnica”.

Empresas Públicas de Armenia EPA. dará inicio al proceso de cambio de aproximadamente 30 mil medidores de agua en el municipio, una acción que se realizará conforme a la normatividad vigente y con la debida notificación previa a los usuarios.

Este proceso busca garantizar una medición más precisa del consumo, mejorar la eficiencia del servicio y fortalecer el control del recurso hídrico, en beneficio de la ciudad y de los propios usuarios.

La entidad ha sido enfática en que la selección de los nuevos medidores se hará bajo criterios de calidad y costos razonables, con el fin de no afectar el bolsillo de los ciudadanos. Asimismo, se informará oportunamente a la comunidad sobre fechas, procedimientos y canales de atención para resolver inquietudes.

En noticias judiciales, Más de 1.200 dosis de estupefacientes incautadas y 2 capturas dejó el comando situacional realizado en los barrios Santander, Naranjos y Nuevo Armenia, además de 22 motocicletas inmovilizadas y 30 comparendos impuestos

La Policía del Quindío capturó en flagrancia a dos personas de 24 y 36 años de edad por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Esta acción operativa se realizó gracias a información suministrada por la comunidad, quienes dieron a conocer que en la carrera 33 con calle 15 en Calarcá se encuentra un vehículo sospechoso transportando estupefacientes.

Por lo anterior, la patrulla de policía se dirigió a este lugar, hallando allí a dos personas junto a un vehículo y al realizarle registro, se encontraron 10 paquetes de marihuana al interior de este automotor con un peso aproximado de 500 gramos cada uno. Se pudo establecer que, esta droga es procedente del departamento del Cauca y sería distribuida en zona urbana del municipio.

Estas personas junto al vehículo y los estupefacientes fueron dejados a disposición de la fiscalía general de la Nación para su correspondiente judicialización y posterior solicitud de medida de aseguramiento.

El Gobierno del Quindío a través de la Secretaría del Interior, convoca a los medios de comunicación del departamento a una rueda de prensa que se realizará este viernes 23 de enero, a las 9:30 a. m., en la sede de esa dependencia, piso 14 del CAD.

Durante este espacio se dará a conocer el pronunciamiento oficial de las autoridades, luego del Consejo de Seguridad Extraordinario, en el que se analizarán las recientes situaciones de orden público y se definirán acciones y decisiones estratégicas para garantizar la seguridad y la tranquilidad de los quindianos.

En medio del debate que se ha generado desde distintos sectores económicos y sociales del Eje Cafetero por el futuro de la concesión de la Autopista del Café, desde el sector empresarial se ha generado reacciones por las posibles consecuencias que estas decisiones tendrían en la economía regional.

Ante esto, el presidente de la Cámara de Comercio de Armenia y el Quindío, Rodrigo Estrada, advirtió que cualquier incremento o modificación que encarezca la movilidad en los corredores viales estratégicos puede afectar directamente a sectores como restaurantes, hoteles, bares y establecimientos nocturnos, que dependen en gran medida del flujo constante de visitantes y del transporte de bienes y servicios.

Desde el sector empresarial, el presidente señaló que cualquier modificación en el esquema de peajes debe analizarse con responsabilidad, pues una eventual terminación de la concesión o un deterioro en el mantenimiento de la vía podría afectar la competitividad, el turismo y la generación de empleo en el Eje Cafetero.

Con la participación de autoridades ancestrales indígenas y el Gobierno Departamental, se realizó la primera Mesa Permanente de Concertación para la Pervivencia y el Buen Vivir de los Pueblos Indígenas,

Durante la jornada, las comunidades elevaron solicitudes puntuales al mandatario departamental, entre ellas, la realización de un Campeonato Deportivo Indígena y la conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, tradicionalmente celebrado el 9 de agosto.

La Alcaldía de Armenia se une a Monseñor Carlos Arturo Quintero Gómez, Obispo de la Diócesis de Armenia, y a la Gobernación del Quindío para rendir homenaje a las víctimas del terremoto del Eje Cafetero, ocurrido hace 27 años e invita a los armenios a acompañar este acto solidario.

La ceremonia litúrgica se llevará a cabo el domingo 25 de enero en el Parque Cementerio Jardines de Armenia, a partir de las 10:00 a.m., con la presencia de la ciudadanía, organizaciones sociales, delegados de la institucionalidad política y militar, entidades gremiales y organismos de socorro.

Más de 20 personas e instituciones fueron reconocidas durante el evento “En Armenia somos excelencia educativa”, consolidando a la ciudad como referente nacional en educación.

La Administración Municipal entregó la Orden Ciudad de Armenia al Colegio Gimnasio Contemporáneo, el Premio al servicio administrativo, a los funcionarios administrativos de la Secretaría de Educación Municipal por su compromiso, liderazgo y vocación de servicio.

La entrega de la Orden Etelvina López reconoció a cinco docentes que se destacaron por su desempeño ejemplar y compromiso con la formación de niños y jóvenes: Yeison Andrés Sánchez Cossio, Ángela Patricia Ramírez Gómez, María Magdalena Torres Botero, Lilian Yiced Arango Muñoz y Eder William Ortiz Medina.

Junto a los reconocimientos individuales, también se valoraron los logros de las instituciones educativas Cámara Junior, República de Francia y Ciudadela Cuyabra por mejorar sus resultados académicos, mientras que Rufino José Cuervo Sur y Santa Teresa de Jesús recibieron botones por subir de categoría, reflejo del impacto positivo de sus procesos pedagógicos.

La Escuela Normal Superior del Quindío obtuvo el Sello Francófono, por su apuesta académica y cultural. Además, se exaltó a la institución educativa con el mejor resultado en las Pruebas Saber 11°, destacando el esfuerzo conjunto de estudiantes, docentes y directivos.

Este próximo lunes 26 de enero inicia el año escolar para los estudiantes de las instituciones educativas y desde la secretaría de educación de Armenia avanzan en la consolidación del proceso y preparativos finales.

El secretario de Educación de Armenia, Antonio José Vélez, explicó que el calendario escolar 2026 contempla 40 semanas de clase, y que actualmente se desarrolla la semana de desarrollo institucional, periodo en el que directivos y docentes adelantan la planeación académica del año.

El funcionario confirmó que para este lunes está garantizado el inicio de clases, gracias a un sólido consolidado de la planta docente. Durante la última semana se realizaron los traslados necesarios, de acuerdo con la matrícula y las necesidades de cada institución, lo que permitirá que cerca del 95 % de los docentes estén asignados y recibiendo a los estudiantes desde el primer día.

Así mismo, avanzan los procesos contractuales del Programa de Alimentación Escolar (PAE), con operador ya definido mediante vigencias futuras y una semana de alistamiento previa al inicio del servicio. De igual forma, se confirmó la asignación del operador de transporte escolar, que beneficiará a tres instituciones educativas, y la vinculación de auxiliares de servicios generales para reforzar el personal en las 71 sedes educativas del municipio.

En noticias políticas, La candidata al Senado del Pacto Histórico, Carolina Corcho, cuestionó las constantes fallas en el abastecimiento de medicamentos en el país.

La candidata afirmó que no existe justificación para el desabastecimiento de los medicamentos, teniendo en cuenta los recursos que el Estado ha destinado al sector. Indicó que anualmente se giran cerca de 100 billones de pesos y, aun así, persisten las dificultades para acceder a tratamientos.

Por último, la candidata hizo público el llamado a los organismos de control para que actúen de manera inmediata y garanticen que los medicamentos sean entregados oportunamente a los pacientes.

En deportes, El ciclista quindiano Diego Pescador con su equipo el Movistar Team inicia hoy viernes 23 de enero su participación en competencias ciclistas internacionales en este 2026.

El ciclista oriundo de Quimbaya hará parte de la Classica Camp de Morvedre, en Valencia en España en un recorrido de 163,4 kilómetros y que se convierte en la primera salida internacional del pedalista quindiano en este año.

De otro lado, La Administración Municipal de Armenia, a través de la Secretaría de Gobierno y Convivencia evaluaron las condiciones logísticas y de seguridad para el partido entre Deportivo Pereira y Fortaleza, correspondiente a la Copa BetPlay, el cual se disputará este sábado 24 de enero a las 2:00 p. m. en el estadio Centenario de Armenia.

Atendiendo una solicitud expresa del Deportivo Pereira, y tras el análisis de los factores de riesgo, la Comisión Local de Fútbol determinó que el encuentro se realizará a puerta cerrada, como medida preventiva orientada a garantizar el orden público y la seguridad ciudadana.