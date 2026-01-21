El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Canciller Rosa Villavicencio sigue sin visa: no podría ir al Consejo de Seguridad de la ONU

Caracol Radio conoció que la canciller Rosa Villavicencio podría no asistir al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU) porque no le dieron la visa especial para entrar a Estados Unidos.

Vea aquí: ONU pide acciones urgentes del Estado para proteger a comunidades y líderes en el Catatumbo

No obstante, es probable es que Mauricio Jaramillo, vicecanciller de Asuntos Multilaterales, sea el que viaje en caso de que la canciller no resuelva la su situación.

Cabe resaltar que el Consejo de Seguridad se llevará a cabo este viernes, 23 de enero de 2026, donde Colombia ya es miembro no permanente.

“Resalta su rol como un actor clave en la diplomacia internacional, comprometido con paz, la seguridad y la cooperación multilateral”, señala la Cancillería.

Escuche la noticia completa aquí: