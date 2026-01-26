Fuga de alias ‘Richard’ en Neiva, autoridades señalan fallas y responsabilidad del INPEC

Alias ‘Richard’, disidente de las Farc y responsable del atentado con motocicleta bomba en La Plata, se fugó del Centro de Detención Transitorio de Neiva. Foto redes.

La Policía Metropolitana de Neiva confirmó la fuga de siete internos del Centro de Detención Transitorio (CDT), ubicado en el barrio El Triángulo, entre ellos alias ‘Richard’, disidente de las Farc y señalado como responsable del atentado con motocicleta bomba en La Plata, Huila, quien además había mantenido secuestradas a nueve personas.

El coronel Héctor Jairo Betancourt, comandante de la Policía Metropolitana, explicó que la fuga se habría producido tras una ruptura de las rejas del centro y la creación de un orificio en la pared, aprovechando además la atención médica a un interno. Los investigadores recopilan evidencia, revisan huellas y cámaras de seguridad para establecer responsabilidades.

El secretario de Gobierno de Neiva, José Ferney Ducuara, señaló que alias ‘Richard’ no debería estar recluido en un CDT, infraestructura destinada para delitos comunes y detenciones temporales de máximo 36 horas.

Ducuara responsabilizó directamente al INPEC, indicando que el municipio de Neiva ha solicitado en varias oportunidades, mediante oficios y reuniones con el alto mando del Instituto, que los internos de alto perfil sean trasladados a cárceles de máxima seguridad, tal como lo establece la normativa nacional.

“El CDT de Neiva cumple con todos los estándares técnicos, infraestructura y sistemas de seguridad, pero no está diseñado para internos de este perfil”, afirmó Ducuara. Destacó además que en promedio 40 policías estaban distribuidos en tres turnos, por lo que se ordenó investigar al personal de turno el día de la fuga.