Fue capturado alias “Richard”, responsable de un atentado con explosivos en La Plata, Huila

En un operativo militar en coordinación con el Ejército Nacional, la Policía y La Fiscalía General de la Nación desarrollado en zona rural de La Plata, en el Huila, se logró dar con la captura de Ricardo Alfonso Guainas Guachetá, conocido como alias “Richard”, quien habría ordenado el ataque terrorista el 17 de abril, dejando como saldo la vida de dos hermanos y 33 personas heridas.

El operativo se llevó a cabo en la vereda San Miguel, zona rural de La Plata, lugar donde miembros de la subestructura ‘Hernando González Acosta’, del Bloque Central ‘Isaías Pardo’ de las disidencias de Iván Mordisco intentaban esconderse de la ofensiva de las autoridades.

Durante el hecho, se logró el rescate de nueve personas que habían sido secuestradas el 14 de octubre de este año. Estas personas habrían sido retenidas por las disidencias y se estaba exigiendo a sus familias una alta suma de dinero para su rescate.

MinDefensa habló con familia de las víctimas

Luego de la captura, el Ministerio de Defensa se puso en contacto con uno de los familiares de los hermanos Luisa Fernanda y Sergio Trujillo, víctimas fatales que dejó el atentado.

A través de una llamada, funcionarios de la entidad entablaron una conversación con el hermano de las víctimas, durante la conversación se dialogó acerca de los resultados y de la captura.

Esta llamada se llevó a cabo debido a que, al siguiente día del atentado, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, se reunió con la familia de las víctimas, donde se comprometió a realizar y poner a disposición todas las capacidades disponibles de la Fuerza Pública para dar con los responsables del hecho. Por lo que 7 meses después de dicha conversación y tras varios meses de investigación de inteligencia militar y policial se logró la captura del criminal responsable.