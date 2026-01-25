Millonarios tendrá una baja sensible para su partido contra el Junior en El Campín

Millonarios recibe al Junior en El Campín este domingo, en uno de los juegos más atractivos de la segunda fecha del fútbol colombiano. Ambos equipos llegan a este compromiso bastante necesitados, tras un mal comienzo del 2026.

Nuevo lesionado en Millonarios

En el equipo de Hernán Torres se esperaba que Guillermo De Amores pudiera ser inicialista; no obstante, el arquero uruguayo sufrió una nueva molestia muscular que lo terminó dejando fuera de la convocatoria.

"Millonarios FC informa que, el arquero Guillermo de Amores sufrió una lesión muscular en el soleo de su pierna izquierda“, informó el club a través de un comunicado. La lesión se presentó durante los trabajos a lo largo de la semana.

Con la baja obligada del portero, quien también sufrió una dura lesión muscular que lo marginó la mayor parte de tiempo el semestre pasado, Diego Novoa volverá a ser inicialista; mientras que el arquero suplente será un arquero de 17 años.

David Rodríguez, portero colombo-estadounidense recibió su primera convocatoria para este compromiso. El canterano se encuentra en el club desde el año 2005.

⚠️Ⓜ️ Nuevo jugador convocado Ⓜ️⚠️



👤 David Rodríguez

📆 25 de junio del 2008

📍 Nueva York, Manhattan, USA.

⚽️ Arquero

Ⓜ️ Llega a nuestro Fútbol Base en 2025

⚡ Inteligencia de juego, liderazgo y reflejos pic.twitter.com/rTIPQSpDj0 — Millonarios FC (@MillosFCoficial) January 25, 2026

Nómina de convocados

Hernán Torres convocó 20 jugadores para este compromiso, destacando, respecto al último partido, la salida de Dewar Victoria y la inclusión del defensa Jorge Arias, quien ya pagó una fecha de sanción ante el Bucaramanga.

Los delanteros Falcao y Leonardo Castro aún tiene fechas de sanción pendientes, Castro, una y el Tigre, tres, por lo que se espera que el argentino Rodrigo Contreras sea nuevamente el nueve titular para el compromiso.