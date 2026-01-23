Millonarios lanza su camiseta principal para 2026: detalles, precio y cómo comprar

Es oficial. Millonarios tiene nueva piel para afrontar los retos del 2026, en el que resalta la participación en la Copa Sudamericana, buscando ingresar a la fase de grupos, y la ilusión de volver a pelear un título de liga luego del último logrado en el Apertura 2023.

Adidas, patrocinador principal del equipo, y el propio club, dieron a conocer en las redes sociales la camiseta principal para este año. El diseño terminó siendo el que se había filtrado hace unos días, llamando la atención por la presencia del escudo en silueta en toda la mitad en un tono más opaco.

Le puede interesar: Álvaro Montero brilló con Vélez en triunfo sobre Instituto: repase sus mejores atajadas

Asimismo, resalta el cuello redondo totalmente blanco, las tres líneas representativas de Adidas hasta la mitad del hombro y un ribete blanco bordeando la zona del torso. En la zona frontal, además del escudo, se ve la presencia de líneas horizontales más tenues.

“La camiseta rinde homenaje a su símbolo más preciado y a la conexión profunda entre el equipo y su hinchada. Se lanza en un año significativo para Millonario e integra un detalle que reconoce sus 80 años de historia. Esta camiseta será usada por los jugadores en los torneos locales e internacionales y representa una pieza clave en la historia reciente de la institución", se lee en el comunicado de lanzamiento.

Por su parte, el presidente del club, Enrique Camacho, manifestó: “Esta camiseta es un tributo a nuestra historia y a quienes la han construido: jugadores, empleados y, sobre todo, nuestra hinchada. El escudo en gran formato simboliza cómo Millonarios se lleva en el alma, con presencia, carácter y orgullo. Es una prenda que honra nuestro pasado y proyecta nuestro futuro”.

Adidas Ampliar

Precio y cómo comprar la nueva camiseta de Millonarios

La prenda tuvo preventa y se agotó el mismo día, pues el diseño ha tenido una gran percepción por parte de la hinchada albiazul. Se espera que la camiseta alterna se dé a conocer el próximo semestre, por lo que para el actual periodo la camiseta blanca seguirá siendo la de visitante y la rosada la tercera equipación.

Lea también: Presidente de Millonarios revela la verdad del fichaje de Falcao: así se dio la negociación

La nueva camiseta de Millonarios estará disponible desde este viernes 23 de enero en Tiendas Oficiales MFC físicas y en www.tiendamillonarios.com.co. También en el ecommerce de Adidas, en tiendas de la marca seleccionadas a nivel nacional y en aliados comerciales como LF10.

El precio de la nueva prenda, tanto para mujer como para hombre, es de $319.950. Para niños, el costo es de $269.950.