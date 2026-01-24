Michaloutsos sobre interés en James: “Las puertas están abiertas, no depende solo de Millonarios”

Ariel Michaloutsos, director deportivo de Millonarios, dialogó con El VBar de Caracol Radio, donde se refirió a la posibilidad de fichar a James Rodríguez, a su relación con Hernán Torres, su metodología de trabajo y lo que significa Falcao para el equipo, entre otras cosas.

¿Qué porcentaje tiene en la llegada de jugadores a Millonarios?

“Mi llegada se dio con el mercado de pases en el comienzo, una de las cuestiones que uno habló cuando llegó al club, después de muchas conversaciones, fue que la dirección deportiva es el pilar más importante a la hora de poder elegir futbolistas y, con el tiempo, poder desarrollar un método que le permita al club poder conformar buenos planteles. Una buena dirección deportiva se ve con el tiempo, de un momento a otro es imposible poder desarrollar un método de trabajo”.

¿Tiene que ver con la posible llegada de James Rodríguez a Millonarios?

“No, antes de mi llegada creo que ya se había dado un contacto. Ojalá que exista alguna posibilidad, pero no te puedo hablar al respecto en estos momentos”.

¿Cómo es su método de trabajo?

“Parte de mi equipo de trabajo son profesionales, en lo personal siempre he desarrollado un conocimiento y he tratado de transmitirlo también, que toda la gente que me rodea tenga mucho conocimiento del mercado sudamericano y los futbolistas sudamericanos que estén en el mundo. Uno, a veces, a la hora de elegir jugadores, tiene que tener en cuenta en qué club trabaja, no todos los jugadores son para todos los clubes. En el caso de Millonarios es un club inmenso y, como dije el primer día que hablé representando al club, creo que el jugador que venga a Millonarios tiene que tener experiencia, una buena trayectoria y cierto potencial a futuro. Creo mucho en el conocimiento del mercado, tengo a mi equipo de trabajo que está permanentemente analizando fútbol y jugadores, no creo que las contrataciones tengan que hacer por recomendación de los agentes... También creo que sería ideal contratar menos jugadores de lo que se debe hacer, pero en esta primera instancia había que hacer muchas modificaciones, pensando en el hoy y en lo que pueda venir”.

¿La dirección deportiva respalda a Hernán Torres?

“Llegué hace dos meses y vine siempre con la expectativa de pensar para adelante, a veces lo pasado tiene que ser pisado, aprender de los errores y pensar en lo que viene. Seguir con las cosas que se hacía bien es válido. Cuando llegué al club, Hernán (Torres) hacía unos meses que estaba trabajando, en este mercado pudimos trabajar juntos para intentar mejorar el plantel. Mi apoyo para él es total, es lo que necesitamos todos, mañana necesitamos que la gente se una, que apoye, siempre lo hace, pero que no busquemos responsables, que no hagamos foco en nadie, está empezando el año y necesitamos que la gente sea muy importante, si hay críticas, que queden para los 90 minutos. Yo recién llegó al club, en un club grande siempre va a haber presiones, la gente está unida para que todo salga bien”.

¿Si no es James, qué posición buscarían para completar los 25 cupos?

“El jugador que venga a Millonarios tiene que ser con experiencia, con buen rendimiento actual y alguien con potencial, que vaya de menos a más. Hoy los cupos de extranjero están cubiertos, había que ver si en el fútbol colombiano hay alguien de esas características. Después, si bien es verdad que no hemos cerrado esos 25 cupos, hay jugadores importantes dentro del plantel, que si bien no han sido inscritos, Hernán está evaluándolos y seguramente él va a decidir”.

¿Cómo quiénes?

“Por ejemplo, creo que (Brayan) Campaz es un jugador interesante, un chico que estuvo el año pasado en Estados Unidos; creo que Sander (Navarro), ustedes lo conocen, un chico que también ha tenido oportunidades y se ha puesto la camiseta. Es difícil hoy que pueda aparecer una oportunidad de mercado que nos seduzca. Dentro de este primer mercado hemos hecho cambios que el club necesitaba, pero falta mucho. Apenas terminemos este mercado, en los próximos días tenemos que estar pensando en junio”.

¿Cómo es su trabajo con Hernán Torres?

“Como tiene que ser, tengo un aprecio personal con él, es una gran persona. Es un trabajo muy profesional, el día que llegué ya estábamos hablando de jugadores. Los jugadores que han llegado han pasado por el visto bueno mío, personal y por el de Hernán, ha sido un trabajo mancomunado. Siempre los entrenadores piensan en el corto plazo, así tiene que ser, la dirección deportiva piensa en lo que tiene que venir”.

¿Ha dialogado con Hernán Torres de la posibilidad de James?

“No he hablado con Hernán de eso”.

¿Qué piensa de esa posible llegada?

“Al igual que cuando fue lo de Radamel, que para mí es importantísimo para Millonarios, el fútbol colombiano, el club en sí, las divisiones inferiores, sería algo similar, pero bueno, las puertas están abiertas. No depende únicamente del club, sería una gran noticia, pero no tengo hoy la certeza de absolutamente nada de eso”.

¿Cómo ha sido trabajar con Falcao?

“Hoy el equipo tiene líderes; Rodrigo Contreras, a su manera, es un líder adentro del plantel; Rodrigo Ureña es un ganador nato, que es importante adentro del plantel; Mackalister (Silva), más allá de lo gran persona, es alguien que le hace bien a la institución, al club, es un referente, no solo dentro sino fuera de la cancha. El tema de Falcao es una imagen para todo el mundo de lo que tiene que ser un profesional e internamente también, de contagiar ese profesionalismo a los jóvenes, esas ganas de estar y que tiene de estar en el club, a la hora de elegir a Millonarios nuevamente, hace que todo el club se enaltezca. Es algo muy importante que todos tenemos que disfrutar y ayudarlo para que las cosas le salgan bien”.