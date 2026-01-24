Alias ‘Guacho', supuesto integrante de las disidencias, habría asesinado a un líder social en Arauca.

Un juez Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá envió a prisión a Brayan Esmit López, alias ‘Guacho’, quien sería uno de los presuntos responsables de la ejecución del crimen del líder comunal, José Ricardo Calderón Núñez, en hechos ocurridos el 19 de mayo de 2024, en zona rural de Tame (Arauca).

Según la investigación de la Fiscalía General de la Nación, alias ‘Guacho’ sería integrante del Frente 10 de las disidencias de las Farc, y habría recibido la instrucción de asesinar a la víctima, quien se desempeñaba como tesorero de la Junta de Acción Comunal de la vereda Las Nubes, porque supuestamente entregó información a las autoridades sobre la presencia de una estructura del grupo armado ilegal en la zona.

“El día de los hechos, Brayan Esmit López y otros hombres armados se desplazaron en dos camionetas hasta la vivienda de José Ricardo Calderón Núñez y lo obligaron a subirse a uno de los automotores. En el trayecto, la víctima recibió varios disparos que le causaron la muerte. El cuerpo del líder fue encontrado una hora después por sus familiares en una carretera de la zona”, informó la Fiscalía.

Por lo anterior, un fiscal de la Unidad Especial de Investigación (UEI) le imputó los delitos de homicidio, concierto para delinquir y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, todas las conductas agravadas.

Sin embargo, se declaró inocente y no aceptó los cargos imputados por la Fiscalía.