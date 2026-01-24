Masacre en el Tolima: asesinaron a miembros de una familia en el municipio de Lérida

Tolima

La Policía en el departamento del Tolima confirmó que se registró una masacre en el municipio de Lérida, Tolima, donde fueron asesinados tres miembros de un misma familia.

Según confirmó el coronel, John Anderson Vargas Izao, comandante de la Policía Tolima, los hechos sucedieron en el barrio Resurgir de esta población ubicada al norte del departamento.

“Se registró un lamentable hecho de violencia donde lamentablemente tres ciudadanos fueron heridos con arma de fuego entre ellos una mujer y dos hombres quienes fallecieron posteriormente debido a la gravedad de las heridas”, dijo el coronel, John Anderson Vargas Izao.

Según confirmó Caracol Radio, hombres armados ingresaron hasta la vivienda donde se encontraban las víctimas y procedieron a asesinar a los tres miembros de esta familia.

Al lugar llegó una familiar de las víctimas luego de escuchar algunas detonaciones en el sector, en el sitio encontraron los cuerpos sin vida de Martha Zúñiga, el esposo Jhon Jairo Acosta y el hijo de la pareja identificado como Adrián Felipe Acosta de 19 años.

“Desde el primer momento que se conoció este hecho la Policía activó de manera inmediata todas sus capacidades institucionales, por disposición del comando de Policía se desplegó un equipo especializado de investigadores quienes trabajan para esclarecer este crimen”, aseguró el oficial.

Finalmente, dijo que la vida es sagrada y que este tipo de hechos atentan contra la seguridad, la convivencia y la tranquilidad de los habitantes del Tolima.

Las autoridades realizaron la inspección técnica de los tres cuerpos y adelantan la investigación que permita dar con el paradero de los responsables de esta masacre ocurrida en el municipio de Lérida, Tolima.