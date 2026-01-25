Llega a Santander ‘BioPark’: un espacio para la biodiversidad en el centro de convenciones Neomundo

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Bucaramanga

Neomundo inicia el 2026 con una apuesta innovadora que combina educación ambiental, arte y entretenimiento familiar. Se trata del 'BioPark’, una experiencia abierta al público que convierte al centro de convenciones en un espacio vivo de biodiversidad aplicada, “único en Colombia y Latinoamérica”.

Así lo confirmó Julián Díaz Zambrano, gerente de Neomundo, quien explicó que este nuevo proyecto surge tras el éxito del mariposario, una iniciativa que abrió sus puertas como prueba piloto y que ahora se consolida como parte de una oferta permanente para la ciudad.

“El BioPark tiene tres experiencias pensadas para devolverle a Bucaramanga ese espacio que nació como una gran maloca, un lugar para el encuentro, el aprendizaje y el orgullo por nuestra riqueza natural”, señaló el directivo.

¿Qué encuentran en el BioPark de Neomundo en Bucaramanga?

Julián Díaz Zambrano, gerente de Neomundo contó que los ciudadanos encontrarán tres experiencias: la primera experiencia es el mariposario, donde los visitantes pueden conocer 15 especies de mariposas diurnas, acompañados por biólogos que guían recorridos pedagógicos.

“El espacio integra mariposas y arte, con la presencia de un personaje anfitrión llamado Beatriz, en homenaje a la reconocida pintora santandereana, Beatriz González, quien falleció el pasado 9 de enero", resaltó.

Las otras dos experiencias incluyen un recorrido por viveros, energías renovables y procesos de compostaje, y una zona inspirada en el Cañón del Chicamocha, que invita a reflexionar sobre el movimiento, la naturaleza y el territorio.

Horarios y costo de ingreso:

El BioPark está abierto todos los sábados y domingos, desde las 10:00 de la mañana, con el último recorrido guiado iniciando a las 4:00 de la tarde, horario definido para respetar el ciclo natural de las mariposas, cuyo mayor esplendor se da durante el día.

“Cada visita tiene una duración aproximada de 45 minutos a una hora, y los grupos son de máximo 25 personas, con el fin de garantizar una experiencia educativa adecuada", agregó Julián Díaz, gerente de Neomundo.

El valor de ingreso es de 15 mil pesos, e incluye el acceso a zonas de picnic y una cartilla didáctica para niños, quienes pueden dibujar, pintar y aprender sobre la importancia de las plantas y su papel en los ecosistemas.

Además, Neomundo ofrece una opción alternativa de ingreso: los visitantes pueden acceder entregando 10 botellas plásticas o 10 bolsas de leche o yogurt, limpias, como parte de una estrategia ambiental que anticipa la segunda fase del BioPark santandereano.

Como primicia, el gerente anunció en Caracol Radio que a partir de febrero se iniciarán talleres todos los sábados, enfocados en origami, pintura, macramé, elaboración de jabones y otras actividades creativas, con el objetivo de fortalecer la identidad cultural y ambiental de Santander.

Desde hoy y durante todos los fines de semana la experiencia del BioPark estará abierta al público. Reciben a los visitantes desde el parqueadero sótano 1 de Neomundo, donde un mural en homenaje a la fauna y flora santandereana da la bienvenida.