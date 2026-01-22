Wingo anuncia nuevas rutas desde Bucaramanga a destinos nacionales e internacionales como Aruba

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Bucaramanga

La aerolínea Wingo oficializó este jueves 22 de enero, la apertura de nuevas rutas directas desde Bucaramanga hacia destinos nacionales como Medellín, Cartagena y Barranquilla; también, a destinos internacionales como Aruba. Fortaleciendo así la conectividad aérea de la capital santandereana.

Eduardo Lombana, presidente de Wingo ratificó su compromiso con Santander y su proyección de crecimiento en el nororiente del país.

¿Cuándo empezarán a operar estas nuevas rutas áreas?

Según informó Lombana a partir de marzo iniciarán las operaciones en las rutas Bucaramanga a Medellín, Bucaramanga a Cartagena, mientras que el trayecto Bucaramanga a Barranquilla comenzará días después.

De manera estacional, desde el 17 de junio se habilitará la conexión directa entre Bucaramanga y Aruba, un hecho que marca un hito al ser la primera vez que ambas ciudades estarán unidas sin escalas, ampliando la oferta turística y comercial internacional para Santander.

Lea también: ATENCIÓN: Habrá restricción de parrillero en Bucaramanga

Desde la aerolínea destacaron que Bucaramanga ha mostrado un compromiso claro con el crecimiento y la conectividad, razón por la que Wingo busca consolidarse como un aliado estratégico del desarrollo regional. “Vamos a ser equipo con la ciudad y con Santander para asegurar que somos un dinamizador más de la economía”, señaló Eduardo Lombana, presidente de compañía.

Wingo agradeció el respaldo de la Gobernación de Santander, la Alcaldía de Bucaramanga y la Cámara de Comercio, entidades que, según su pronunciamiento, contribuyeron a la llegada y expansión de estas nuevas rutas que posicionan a la ciudad como un punto clave en la red aérea nacional e internacional.