VIDEO | Arena Bonita, el nuevo centro de eventos en Santander. ¿Cuándo es su apertura?

Bucaramanga

La antigua Plaza de Toros, ubicada en Girón, Santander, inicia un nuevo capítulo de su historia. A través de un video simbólico y emotivo, el escenario se presenta ahora como Arena Bonita, un moderno centro para eventos que promete convertirse en uno de los principales espacios culturales y de entretenimiento del oriente colombiano.

En este trabajo audiovisual, la estructura cobra voz propia bajo el nombre de Milagros, una metáfora que refleja el paso del tiempo, el olvido y la posibilidad de volver a empezar. “¿Alguna vez se sintieron solos?”, se pregunta, mientras recorre su pasado como plaza de toros y la transformación que hoy la redefine como un lugar para celebrar la vida y los encuentros, dejando atrás una etapa que, según el relato, “ya no respondía a las nuevas sensibilidades sociales”.

“Hola soy Milagros y te doy la bienvenida. Esta soy yo, Arena Bonita. Quiero sentir otra vez la euforia de la gente. Esta vez no para alentar a la muerte, sino para celebrar la vida”, expresa el relato, que busca conectar con la memoria colectiva de Bucaramanga y el área metropolitana y resignifica este espacio desde la cultura, la música y los grandes espectáculos.

El proyecto representa un nuevo comienzo para la Antigua Plaza de Toros del área metropolitana de Bucaramanga, cuyas bases, según el video, serán intervenidas y reedificadas para dar paso a un escenario multipropósito, pensado para conciertos, eventos masivos y encuentros culturales de gran formato.

¿Cuándo es la apertura del Arena Bonita en Santander?

Según lo anunciado por sus promotores, la apertura del Centro de Eventos del Oriente Colombiano Arena Bonita está prevista para septiembre de 2027.

Con este anuncio, Santander suma una apuesta ambiciosa por recuperar un espacio emblemático y adaptarlo a las dinámicas actuales del entretenimiento, proyectando a la región como epicentro de grandes eventos en el país.

Así será el Arena Bonita, centro de eventos del área metropolitana de Bucaramanga: