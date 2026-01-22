Retoman obras en la Institución Educativa Dámaso Zapata de Bucaramanga

Bucaramanga, Santander

Luego de casi un año de suspensión, fueron reanudadas las obras en la sede principal de la Institución Educativa Técnico Dámaso Zapata, ubicada en el barrio La Universidad. Así lo confirmó el alcalde Cristian Portilla, tras una mesa de trabajo sostenida con la Financiera de Desarrollo Territorial (Findeter).

El mandatario destacó que, gracias a la visita de la vicepresidenta de Findeter, se logró destrabar el proyecto y dar inicio nuevamente a la ejecución de una obra clave para la ciudad.

“Hoy, con la visita de la vicepresidenta de Findeter, a quien habíamos convocado desde hace varios días y que atendió nuestro llamado, podemos dar inicio a la ejecución de esta obra tan importante para nuestra ciudad”, afirmó Portilla.

El alcalde también señaló que la intervención no se limita únicamente al Dámaso Zapata, ya que su administración recibió tres proyectos de infraestructura educativa paralizados, considerados prioritarios para el municipio.

“Recibimos un gobierno en el que cerca de tres instituciones educativas tenían sus obras suspendidas o varadas: el Colegio Santander, el INEM y el Dámaso Zapata”, explicó.

En las últimas horas, la administración municipal visitó a la comunidad educativa del Dámaso Zapata, donde se socializaron los planos correspondientes a la culminación de las aulas y el auditorio.

Finalmente, el alcalde resaltó la importancia de los recursos invertidos y el compromiso de Findeter en la administración del empréstito que permitirá culminar las obras.

“Se trata de recursos propios que ya se han invertido en estudios y diseños, y de otros que hacen parte de un empréstito administrado por Findeter. El reto ahora es iniciar de manera inmediata para que los estudiantes cuenten con espacios dignos y adecuados para recibir sus clases”, concluyó.