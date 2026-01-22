Curso GRATIS del SENA con oferta laboral de hasta 6 millones: paso a paso para inscribirse

El Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) confirmó la apertura de su convocatoria educativa gratuita para 2026, una de las más esperadas por miles de colombianos que buscan capacitarse sin costo en áreas con alta proyección laboral.

La oferta incluye programas técnicos, tecnológicos y cursos de formación complementaria, disponibles en modalidades presenciales, virtuales y mixtas en todo el país.

Esta convocatoria nacional busca fortalecer las competencias de los ciudadanos y responder a las necesidades actuales del mercado laboral, especialmente en sectores como tecnología, industria y servicios.

Cuál es la carrera con oferta laboral de 6 millones

Entre los programas más destacados se encuentra el tecnólogo en análisis y desarrollo de software, una formación clave en el crecimiento del sector digital en Colombia. Este programa iniciará clases el 29 de enero de 2026 y se perfila como una excelente alternativa para quienes desean ingresar al mundo de la programación y el desarrollo tecnológico.

La carrera se ofrece en modalidad presencial, con jornada mixta, y tiene una duración total de 3.984 horas, equivalentes a 27 meses de formación.

¿Cómo es la estructura del programa del Sena?

El tecnólogo en análisis y desarrollo de software está dividido en dos grandes etapas. La primera es la fase lectiva, donde los aprendices adquieren conocimientos teóricos y prácticos relacionados con programación, diseño de soluciones digitales y control de calidad del software.

La segunda corresponde a la fase productiva, en la que los estudiantes realizan prácticas empresariales, lo que les permite aplicar lo aprendido en entornos reales y ganar experiencia laboral antes de graduarse.

Competencias que desarrollan los aprendices del Sena

Al finalizar el programa, los estudiantes habrán fortalecido habilidades fundamentales para el sector tecnológico. Entre las competencias más importantes se encuentran:

Aplicación de conocimientos científicos según el contexto productivo y social.

Implementación de buenas prácticas de protección ambiental.

Cumplimiento de normas de seguridad y salud en el trabajo.

Evaluación y control de la calidad de productos de software.

Desarrollo de soluciones tecnológicas bajo metodologías y estándares definidos.

Estas habilidades aumentan las posibilidades de empleabilidad tanto a nivel nacional como internacional.

Paso a paso para inscribirse al Sena en 2026

El proceso de inscripción se realiza 100 % en línea a través de la plataforma oficial Sena Sofía Plus. Los interesados deben ingresar al portal, buscar el programa de su interés y verificar los requisitos específicos.

Para postularse, es indispensable contar con una cuenta activa en el sistema. Quienes no estén registrados pueden crear su usuario fácilmente y completar el proceso en pocos minutos.

Salario de un desarrollador de software en Colombia en 2026

Los ingresos de un desarrollador de software en Colombia dependen de varios factores como experiencia, tipo de empresa, tecnologías dominadas y nivel de inglés. En términos generales, los salarios mensuales oscilan entre 2,5 millones y más de 10 millones de pesos.

Los perfiles junior suelen ubicarse en el rango más bajo, mientras que los desarrolladores con experiencia intermedia pueden ganar entre 3,5 y 5 millones de pesos. En el caso de profesionales senior o especializados, especialmente aquellos que trabajan con empresas extranjeras, los ingresos pueden superar ampliamente el promedio nacional.