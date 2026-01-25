Bogotá

Termine el bachillerato gratis en Bogotá en 2026: cupos para vendedores informales y comerciantes

El IPES y la Secretaría de Educación del Distrito abrieron inscripciones para que vendedores informales, comerciantes de plazas de mercado, emprendedores y sus familias culminen el bachillerato de manera gratuita en Bogotá.

Imagen de referencia graduación, Fotos los de la Secretaria de Educación y el Instituto para la Economía Social

Cristian D Beltrán

El Instituto para la Economía Social (IPES) y la Secretaría de Educación del Distrito (SED) abrieron inscripciones para que vendedores ambulantes, comerciantes de plazas distritales, emprendedores informales y sus familias puedan culminar el bachillerato de manera gratuita en Bogotá durante 2026.

La iniciativa hace parte del programa de educación flexible y contará con una jornada especial de inscripción denominada ‘Matriculatón’, que se realizará entre el 29 de enero y el 2 de febrero, con atención presencial en varios puntos de la ciudad.

¿A quién está dirigido el programa de validación del bachillerato en Bogotá?

El programa está dirigido a personas vinculadas a la economía informal, especialmente vendedores ambulantes, comerciantes de las Plazas Distritales de Mercado, emprendedores informales y sus familiares, quienes por razones laborales o sociales no lograron culminar sus estudios de educación básica y media.

La oferta también busca facilitar el acceso a la educación de personas adultas que han estado por fuera del sistema educativo tradicional, brindando horarios flexibles y un modelo académico adaptado a sus realidades.

Fechas de inscripción a la ‘Matriculatón’ del bachillerato 2026 para vendedores informales y comerciantes

Las inscripciones para acceder al programa de validación del bachillerato se realizarán de manera presencial los días 29 y 30 de enero y el 2 de febrero de 2026, en el horario de 8:00 de la mañana a 11:00 de la mañana.

El proceso de inscripción no tiene ningún costo y se llevará a cabo en tres puntos habilitados por el IPES en diferentes localidades de Bogotá.

¿Dónde inscribirse para terminar el bachillerato gratis en Bogotá?

Las personas interesadas podrán acercarse a cualquiera de los siguientes puntos con la documentación requerida para iniciar su proceso de inscripción:

  • Recinto Ferial 20 de Julio: Carrera 5A # 30A Sur, localidad de San Cristóbal.
  • Punto Vive Digital Veracruz: Calle 17 No. 4-65, localidad de Santa Fe.
  • Punto Vive Digital Kennedy: Carrera 78K No. 37A-11 Sur, localidad de Kennedy.

Se recomienda llegar con anticipación y llevar los documentos solicitados para facilitar el proceso.

¿Cómo funciona el modelo de educación flexible?

El modelo de educación flexible está estructurado por ciclos y permite que una persona que no haya cursado estudios formales pueda completar la educación básica y media en un periodo aproximado de dos años y medio.

Durante el proceso de formación, los participantes desarrollarán competencias en lectura, escritura, pensamiento matemático, ciencias, competencias ciudadanas y habilidades digitales, fundamentales para continuar estudios técnicos, tecnológicos o mejorar sus oportunidades laborales.

Este modelo busca responder a las dinámicas laborales de los vendedores informales y comerciantes, permitiéndoles estudiar sin abandonar sus actividades económicas.

“Cada graduado representa una historia de superación personal y familiar, y un mensaje claro para la comunidad: la educación transforma vidas y abre nuevas oportunidades laborales, sociales y personales,” mencionó Jenyfer Juez, subdirectora de Formación y Empleabilidad.

Las personas interesadas en conocer más detalles sobre el programa de educación flexible, requisitos y procesos de inscripción pueden consultar los canales oficiales del Instituto para la Economía Social (IPES) y la Secretaría de Educación del Distrito (SED)

