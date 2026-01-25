Barranquilla

“Invertir en la fiesta es invertir en patrimonio”: Juan José Jaramillo, director de Carnaval S.A

El directivo resaltó la labor colectiva que hace posible la fiesta más importante del país.

Juan José Jaramillo, director de Carnaval S.A. Foto: Caracol Radio.

En el marco del Carnaval de Barranquilla, Juan José Jaramillo, director de una de las fiestas más importantes de Colombia, fue nuestro invitado en el Personaje de la Semana de Caracol Radio, donde destacó la labor colectiva que hay detrás de la fiesta.

Un equipo de trabajo que está lunes, martes, sábado y domingo, no hay descanso. 365 días del año, es lo que la gente pregunta, pero ustedes solo tienen carnavales… el resto es una fiesta muy importante que merece toda la organización del mundo y a eso nos dedicamos”.

La importancia de preservar las tradiciones

El director del Carnaval resaltó el papel de las reinas y los hacedores en la preservación cultural: “Hoy en día nuestra empresa que tiene su propósito claro y es visibilizar a quienes hacen realmente la fiesta, de los cuales es ella, nuestras reinas populares, cada uno de los hacedores del carnaval, ella lo entendió así y por eso empezó a trabajar su línea desde la raíz”.

Jaramillo también destacó los avances en sostenibilidad y seguridad para los participantes: “Durante este año se dieron lineamientos para ir eliminando el helicóptero de nuestra fiesta y volver a ese trabajo manual ancestral. Además, tenemos un seguro para los hacedores, afortunadamente tenemos una alianza con la EPS de la ciudad de lujo, porque la gente se tiene que venir a gozar el Carnaval de Barranquilla desde el corazón”.

Finalmente, Jaramillo envió un mensaje de invitación a toda la comunidad: “Yo necesito aliados de un patrimonio de la nación y de la humanidad que es el Carnaval de Barranquilla. La marca que está hoy en el Carnaval de Barranquilla es porque está consciente que invertir en la fiesta es invertir en un patrimonio. Vengan a Barranquilla, los esperamos con el corazón abierto”.

