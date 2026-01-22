Carnaval de Barranquilla 2026 tendrá 800 eventos gratuitos: conozca cuáles son

La ciudad de Barranquilla anunció que la Agenda Única del Carnaval 2026 contará con más de 1.400 eventos, de los cuales 800 serán gratuitos, garantizando acceso cultural inclusivo para todas las edades y localidades.

Además, la programación académica incluye 140 espacios entre conversatorios, talleres y jornadas de formación que promueven la preservación de la tradición y la sostenibilidad del Carnaval como manifestación cultural.

“Más de 800 eventos de la agenda serán gratuitos, permitiendo el acceso libre y democrático a la cultura para públicos de todas las edades”, afirmó el alcalde Alejandro Char.

¿Cuáles son los eventos del Carnaval?

Entre ellos destacan la Noche del Río, Noche de Tambo, desfile del Rey Momo, Carnaval de las Artes y Festival de Letanías, entre otros.

El secretario de Cultura, Juan Carlos Ospino, agregó que la consolidación de los eventos gratuitos y académicos reafirma el compromiso de la Alcaldía con un Carnaval inclusivo, diverso y participativo, “donde cada expresión tiene espacio, voz y representación”.

Toda la programación está disponible en el siguiente documento: