Luto en el Carnaval de Barranquilla: fallece Ismael Escorcia, creador del disfraz de El Descabezado

A sus 95 años falleció Ismael Escorcia Medina, creador del disfraz de El Descabezado, uno de los símbolos del Carnaval, que durante cuatro generaciones ha exaltado la memoria y la tradición popular, trascendiendo como una insignia cultural de la fiesta más grande de Colombia.

Escorcia estaba próximo a cumplir 96 el próximo Martes de Carnaval. Nació el 17 de febrero de 1930 en el municipio de Calamar, Bolívar.

Su infancia estuvo marcada por una historia que retrató en su disfraz, la violencia política que azotó al país. Desde niño presenció, a orillas del río Magdalena, el paso de cuerpos sin cabeza, imágenes que quedarían grabadas en su memoria.

Su familia, perseguida por su filiación liberal, se vio obligada a desplazarse hacia Barranquilla, donde comenzó una nueva vida y encontró una pasión en el Carnaval.

¿Cuándo nace El Descabezado?

El 9 de abril de 1948, con el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán, Ismael se prometió rendir un homenaje a las víctimas de la violencia para exaltar la vida y la alegría. De esa motivación nació una de las expresiones más simbólicas del Carnaval.

Mientras trabajaba en las Empresas Públicas Municipales, en el área de talleres y mantenimiento de automotores, Ismael Escorcia diseñó y construyó la estructura del disfraz de El Descabezado, que apareció por primera vez en el Carnaval de 1954. Desde entonces, esta creación se convirtió en una manifestación de denuncia, memoria y resistencia, y en una de las imágenes más poderosas del Carnaval.

“Estamos profundamente conmovidos, despedimos a un líder. Un hombre que amó el Carnaval y formó a su familia, exaltando los saberes y la tradición de la fiesta”, manifestó Juan José Jaramillo, director de Carnaval de Barranquilla.