Barranquilla

Más de $10.690 millones fortalecerán a los hacedores del Carnaval de Barranquilla 2026

La inversión beneficiará a más de 50.000 artistas y gestores culturales en todas las localidades.

Foto: Alcaldía de Barranquilla.

Foto: Alcaldía de Barranquilla.

Barranquilla da un paso decisivo en el fortalecimiento de su principal patrimonio cultural con la asignación de más de $10.690 millones al Portafolio de Estímulos del Carnaval 2026, una inversión histórica destinada a respaldar a hacedores, artistas, iniciativas ciudadanas y operadores culturales que mantienen viva la fiesta más representativa de la ciudad.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: quiero ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

Los recursos permitirán apoyar expresiones tradicionales y contemporáneas del Carnaval, con impacto directo en más de 50.000 personas vinculadas a la creación, producción y circulación cultural, garantizando la presencia de la fiesta en barrios, calles y escenarios de todas las localidades del Distrito.

Recursos con enfoque territorial, diverso y equitativo

Del total de la inversión, $10.200 millones corresponden a aportes del Distrito y $493 millones provienen del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, consolidando una articulación institucional que robustece el apoyo a la cultura popular y al patrimonio vivo de Barranquilla y el Caribe colombiano.

Más información

La distribución de los estímulos se rige por la Agenda Única del Carnaval y por los decretos distritales que reglamentan la convocatoria, lo que garantiza un proceso ordenado, transparente y alineado con la planificación cultural de la ciudad. Los apoyos priorizan criterios de equidad, diversidad etaria y territorialidad, permitiendo que las manifestaciones del Carnaval reflejen su carácter plural y participativo.

Convocatoria abierta y evaluación especializada

La convocatoria fue abierta en diciembre de 2025 a través de la sede electrónica de la Alcaldía de Barranquilla, facilitando el acceso de artistas, gestores y hacedores del Carnaval interesados en continuar aportando a la preservación y proyección de esta manifestación cultural.

Las postulaciones fueron evaluadas mediante un proceso técnico y riguroso, con el acompañamiento de jurados especializados en expresiones carnavaleras, asegurando criterios objetivos y una selección responsable de los beneficiarios.

Cultura que dinamiza identidad y desarrollo

Además de su valor simbólico y patrimonial —al ser el Carnaval de Barranquilla Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad—, estos estímulos reconocen su papel como dinamizador social y económico, generador de empleo e impulsor de la economía creativa.

LEA TAMBIÉN: Atención: Cierre parcial en la Vía 40 por montaje de palcos del Carnaval de Barranquilla

Con esta inversión, la ciudad refuerza su respaldo a quienes transmiten saberes, preservan la memoria colectiva y renuevan cada año el espíritu del Carnaval, consolidándolo como una expresión cultural viva, diversa y fundamental para el desarrollo de Barranquilla.

Los resultados del Portafolio de Estímulos del Carnaval 2026 pueden consultarse en la sede electrónica de la Alcaldía de Barranquilla.

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad