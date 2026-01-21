Más de $10.690 millones fortalecerán a los hacedores del Carnaval de Barranquilla 2026

Barranquilla da un paso decisivo en el fortalecimiento de su principal patrimonio cultural con la asignación de más de $10.690 millones al Portafolio de Estímulos del Carnaval 2026, una inversión histórica destinada a respaldar a hacedores, artistas, iniciativas ciudadanas y operadores culturales que mantienen viva la fiesta más representativa de la ciudad.

Los recursos permitirán apoyar expresiones tradicionales y contemporáneas del Carnaval, con impacto directo en más de 50.000 personas vinculadas a la creación, producción y circulación cultural, garantizando la presencia de la fiesta en barrios, calles y escenarios de todas las localidades del Distrito.

Recursos con enfoque territorial, diverso y equitativo

Del total de la inversión, $10.200 millones corresponden a aportes del Distrito y $493 millones provienen del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, consolidando una articulación institucional que robustece el apoyo a la cultura popular y al patrimonio vivo de Barranquilla y el Caribe colombiano.

La distribución de los estímulos se rige por la Agenda Única del Carnaval y por los decretos distritales que reglamentan la convocatoria, lo que garantiza un proceso ordenado, transparente y alineado con la planificación cultural de la ciudad. Los apoyos priorizan criterios de equidad, diversidad etaria y territorialidad, permitiendo que las manifestaciones del Carnaval reflejen su carácter plural y participativo.

Convocatoria abierta y evaluación especializada

La convocatoria fue abierta en diciembre de 2025 a través de la sede electrónica de la Alcaldía de Barranquilla, facilitando el acceso de artistas, gestores y hacedores del Carnaval interesados en continuar aportando a la preservación y proyección de esta manifestación cultural.

Las postulaciones fueron evaluadas mediante un proceso técnico y riguroso, con el acompañamiento de jurados especializados en expresiones carnavaleras, asegurando criterios objetivos y una selección responsable de los beneficiarios.

Cultura que dinamiza identidad y desarrollo

Además de su valor simbólico y patrimonial —al ser el Carnaval de Barranquilla Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad—, estos estímulos reconocen su papel como dinamizador social y económico, generador de empleo e impulsor de la economía creativa.

Con esta inversión, la ciudad refuerza su respaldo a quienes transmiten saberes, preservan la memoria colectiva y renuevan cada año el espíritu del Carnaval, consolidándolo como una expresión cultural viva, diversa y fundamental para el desarrollo de Barranquilla.

Los resultados del Portafolio de Estímulos del Carnaval 2026 pueden consultarse en la sede electrónica de la Alcaldía de Barranquilla.