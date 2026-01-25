Galatasaray hace oficial el fichaje de Yaser Asprilla por lo que resta de la presente temporada

Galatasaray de Turquía hizo oficial el fichaje del volante colombiano Yaser Asprilla, jugador chocoano de 22 años que llega cedido a préstamo hasta el final de la presente temporada desde el Girona.

“Se ha llegado a un acuerdo con el futbolista profesional Yáser Esneyder Asprilla Martínez y su club, el Girona Futbol Club SAD, para una transferencia temporal gratuita con opción de compra por lo que resta de la temporada 2025-2026″, informó el club a través de su página web.

El club añadió, refiriéndose al salario que recibirá el volante colombiano: “La opción de compra está sujeta a la solicitud unilateral por escrito de nuestra empresa, sin la cual no se generará ninguna obligación. El jugador recibirá un salario neto garantizado de 1.200.000 € para la temporada 2025-2026″.

Primeras declaraciones de Yaser

En palabras recopiladas por el club, Asprilla expresó su alegría por este nuevo fichaje: “Claro que estoy muy contento. Venir a este gran club me ha hecho muy feliz. También quiero agradecer a nuestro presidente por hacer esto posible. Tengo muchas ganas de conocer a nuestra afición. Estoy muy emocionado”.

El exjugador de Envigado también se mencionó a su compatriota Dávinson Sánchez: “Sánchez y yo siempre estuvimos juntos en la selección. Me apoyó muchísimo. Me siento muy honrado de volver a ser su compañero de equipo. Estoy seguro de que me ayudará y apoyará de muchas maneras, y también me enseñará muchas cosas. Hay muchos grandes jugadores aquí. Aprenderé mucho de ellos también”.

Y concluyó: “Estoy emocionado, es una instalación preciosa. Es muy diferente a todo lo que he experimentado antes; puedo decir que me encanta. Había oído hablar de ella a mis amigos. Estoy feliz de verla con mis propios ojos”.

Por su parte, el presidente del club, Dursun Aydın Özbek, celebró: “Le doy la bienvenida a Yaser. Este es un fichaje importante para el Galatasaray. Tengo muchas esperanzas en el servicio y la contribución que aportará al Galatasaray. Creo que tendrá éxito. Le deseo mucho éxito. Ojalá celebremos juntos el campeonato al final de la temporada. Hará una gran actuación en el Galatasaray. Sánchez también es un jugador muy importante para nosotros. Le ayudará como hermano mayor. Eso es positivo”.

¿Cuándo podría debutar Yaser Asprilla?

El próximo partido del Galatarasay será el próximo miércoles, nada más y nada menos que ante el Manchester City; no obstante, vale recordar que Yaser Asprilla no está inscrito para afrontar esta fase de la Liga de Campeones, por lo que su debut sería hasta el próximo domingo, por el campeonato local ante el Kayserispor.