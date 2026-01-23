Yaser Asprilla definió su nuevo equipo, tras abandonar el Girona de España

El futuro de Yaser Asprilla está prácticamente definido. El mediocampista colombiano se convertirá en nuevo jugador del Galatasaray, club que alcanzó un acuerdo total con el Girona para su cesión hasta mediados de 2026, con una opción de compra que incluso podría duplicar su valor actual en el mercado.

Tras no lograr consolidarse plenamente en el equipo dirigido por Míchel, Asprilla despertó el interés de varios clubes importantes del fútbol europeo. Sin embargo, fue el conjunto turco el que logró imponerse en la carrera y cerrar un acuerdo verbal con el club catalán para hacerse con los servicios del futbolista.

La operación contempla un préstamo inicial de seis meses, con una opción de compra que se volvería obligatoria en caso de que el jugador dispute una cantidad de partidos previamente estipulada. De cumplirse esa condición, Galatasaray deberá desembolsar una cifra cercana a los 23 millones de euros, monto que podría elevarse hasta los 28 millones, superando incluso lo que Girona pagó por el colombiano.

Cabe recordar que Asprilla llegó al club español por 18 millones de euros, convirtiéndose en la compra más costosa en la historia del Girona. De concretarse la venta, el equipo catalán no solo recuperaría la inversión, sino que también obtendría una ganancia importante, posicionando esta transferencia como una de las más relevantes de su historia.

Para Galatasaray, la posible adquisición de Asprilla significaría uno de los fichajes más altos de su historia. Con una compra cercana a los 23 millones, el colombiano se ubicaría entre las incorporaciones más costosas del club, solo por detrás de nombres como Victor Osimhen, Wilfried Singo y Uğurcan Çakır.

En cuanto a su rendimiento en España, el paso de Asprilla por Girona no fue el esperado. En 50 partidos disputados, el mediocampista registró cuatro goles y dos asistencias, cifras que no reflejaron el impacto que se esperaba tras su llegada. Aun así, su proyección mantuvo el interés de clubes importantes de ligas como la inglesa, italiana y francesa.

Finalmente, Turquía apareció como la opción más sólida y convincente para todas las partes. De concretarse la opción de compra, Yaser Asprilla no solo dará un salto importante en su carrera, sino que también podría convertirse en la segunda venta más alta en la historia del Girona, solo por detrás de Artem Dovbyk.

Además, este movimiento podría ser clave para el futuro del mediocampista de cara a la Selección Colombia. Tener mayor continuidad y protagonismo en un club como Galatasaray sería determinante en la lucha por un lugar en las próximas convocatorias, especialmente pensando en el proceso rumbo al Mundial, donde Asprilla busca consolidarse como una alternativa real para el combinado nacional.

