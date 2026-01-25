🔴 EN VIVO Crystal Palace, con el regreso de Daniel Muñoz, recibe al Chelsea: Minuto a minuto

Tras un mes y medio fuera de las canchas por una cirugía de rodilla, Daniel Muñoz reaparece como titular del Crystal Palace. Su equipo se enfrenta, nada más y nada menos, que la Chelsea.

El encuentro, válido por la fecha 23 de la Premier League de Inglaterra, se lleva a cabo en el Selhurst Park Stadium de Londres, casa del Palace. Muñoz regresa al equipo tras 12 partidos ausentes.

Curiosamente, con la baja de Muñoz también se presentó una baja de rendimiento del equipo dirigido por Oliver Glasner, quien a esta altura acumula 10 partidos sin ganar en todas las competencias.

El Crystal Palace pasó de la quinta posición, donde estaba en el último juego con Daniel Muñoz, a la casilla 15 de la Premier League, sumando 28 puntos, a solo 8 unidades de la zona de descenso.

Además de Muñoz, también es inicialista en el encuentro el volante colombiano Jefferson Lerma, uno de los jugadores de experiencia con los que cuenta el equipo de Glasner.

